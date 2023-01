Da Covatta a Brandi: quattro show al Degli Angeli

A Montelupone si alza il sipario su una nuova stagione ricca di nomi illustri, pronti a salire sul palco del teatro "Nicola Degli Angeli". A inaugurarla saranno Corinne Clery e Francesco Branchetti, venerdì 13 gennaio, con lo spettacolo "Il diario di Adamo ed Eva" l’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain. Il nuovo cartellone è stato presentato dall’amministrazione comunale, che ha pensato a un’offerta culturale trasversale e di pregio, con quattro spettacoli. Il secondo appuntamento sarà sabato 18 febbraio con Matilde Brandi nella commedia "Una come me" insieme a Salvatore Buccafusca e Andrea Zanacchi. Il 9 marzo toccherà a Giobbe Covatta col suo spettacolo "Scoop (Donna sapiens)", con cui l’attore e comico, vorrà dimostrare, attraverso il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Il 28 aprile l’ultimo spettacolo: ‘"Il test", protagonisti Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi in una graffiante commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid. "Abbiamo pensato a una stagione teatrale in grado di offrire dei momenti di leggerezza, ma anche riflessione", ha spiegato l’assessore alla cultura Orietta Mogliani. Info e prenotazioni: 0733.2249319 o 0733.224911.