"Da Cracco a Marchesi, la mia arte in cucina"

di Lucia Gentili

"Non vedo il limite, ma la possibilità. E questo territorio, nonostante il sisma, ha tante potenzialità. Ho scelto una delle piazze più belle". La chef Entiana Osmenzeza, 46 anni, di cui 29 in cucina, sabato apre un ristorante tutto suo in pieno centro storico a Tolentino, davanti alla basilica di San Nicola. Non a caso si chiama "Osteria Ime": ime in albanese, la sua lingua madre, significa "mia". Entiana vive a Tolentino dal novembre 2018. Arrivata dall’Albania in Italia a 16 anni, sola e con poca disponibilità economica, ha iniziato fin da subito un percorso nell’ambito della gastronomia, contando sulle sue forze. In poco tempo ha iniziato a collaborare con Gualtiero Marchesi, Fulvio Pierangelini, fino ad arrivare al Noma di Copenaghen (quattro volte miglior ristorante del mondo secondo la classifica The World’s 50 Best Restaurants). Una formazione che include anche gli chef Vittorio Beltramelli, Alain Ducasse, Ugo Alciati, René Redzepi. Fra le varie esperienze lavorative, la grande ristorazione d’albergo (come Se.Sto on Arno), il ristorante fiorentino Gurdulù, ma anche la tv: ha collaborato con chef Carlo Cracco nella trasmissione Hell’s Kitchen Italia. E di recente, nell’ultima edizione di Masterchef, ha partecipato ad un’esterna all’NH Collection CityLife di Milano con altri nove chef provenienti da tutto il mondo, per giudicare i piatti dei cuochi amatoriali. Adesso inizia la sfida a Tolentino, con un "giovanissimo e volenteroso staff del posto". Per l’arredamento si è rivolta in particolare ad artigiani della provincia o comunque delle Marche (soprattutto del Maceratese, ma anche di Pesaro). Uno spazio (dove si trovava prima l’Osteria D’Este) di 90 metri quadri e 18 coperti, intimo e sostenibile. Entiana, marchigiana d’adozione, spiega il motivo della sua scelta: "Anche dai colleghi, le Marche vengono considerate una terra pura, con una grande agricoltura e una produzione attenta, fatta di piccole aziende di eccellenza, ereditate da genitori e nonni". La carne infatti arriva da imprese agricole vicine, le primizie sono locali, così come le erbe spontanee. D’altronde Entiana è stata definita "la donna che sussurra alle erbe". L’intera comunità è contenta della nuova apertura: una scelta coraggiosa, un valore aggiunto in un periodo delicato, in centro storico, tra i cantieri post-sisma. "Questa fase non durerà per sempre – conclude la chef –. Sono ottimista di natura. Osteria Ime condurrà in un viaggio gastronomico diverso". Per dimostrare che nell’entroterra c’è anche altro. E, perché no, attirare anche chi solitamente sceglie la costa.