Da Cucinotta a Pannofino e Cevoli. Svelata la stagione del Piermarini

MATELICA

Una stagione teatrale con grandi nomi quella del teatro Piermarini di Matelica, appena ufficializzata dall’assessore alla Cultura Barbara Cacciolari e nata dalla stretta collaborazione tra Comune e Amat, con il contributo della Regione Marche e del MiC. Ad aprire il sipario sarà, sabato primo novembre, la tragicommedia "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" di Tom Stoppard, diretta da Alberto Rizzi, con interpreti d’eccezione Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nei ruoli di Rosencrantz e Guildenstern, oltre a Paolo Sassanelli. Sarà invece l’opera di Dostoevskij "Delitto e castigo" ad andare in scena domenica 23 novembre con la Compagnia Mauri Sturno, diretta da Andrea Baracco e composta da Gabriele Gasco, Woody Neri, Giulio Petushi, Arianna Pozzi, Aurora Spreafico e Paolo Zuccari. Come ormai tradizione, la sera di Santo Stefano, il 26 dicembre, tornerà l’appuntamento del gospel in collaborazione con San Severino Blues, con protagonista James Patterson Gospel Singers. L’anno nuovo avrà come primo appuntamento la divertente commedia "Figli di Troia" con l’ironia e l’intelligenza di Paolo Cevoli, che paragonerà il viaggio di Enea ad altri viaggi, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, fino a suo padre Luciano emigrato in Australia negli anni ‘50. Il 22 marzo tornerà al Piermarini anche Maria Grazia Cucinotta, affiancata da Pino Quartullo, con la divertente commedia "La moglie fantasma" di David Tristram, e la regia di Marco Rampoldi. Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta saranno protagonisti il 14 aprile della pièce comica "Contrazioni pericolose". Fuori abbonamento invece saranno altri sei spettacoli, il primo dei quali, domenica 16 novembre, alle 17, il grande classico di Pirandello "L’uomo, la bestia e la virtù" diretto da Luca Feliziani. Il 14 dicembre poi, per festeggiare i 30 anni dalla riapertura del Piermarini, salirà sul palco Matthew Lee con la sua band, proponendo celebri brani di artisti statunitensi e italiani. Il 31 gennaio il gruppo Teatro in bilico presenterà "Angeli in vacanza", mentre l’Orchestra sinfonica Rossini sarà protagonista di due spettacoli: il 20 febbraio con "Lo Schiaccianoci" ed il 10 aprile con "Il barbiere a fumetti". Altri appuntamenti saranno in programma il 14 marzo "D.O.C. Avanti il prossimo" con la compagnia Le Mezze Facce ed il 21 marzo "Ai Ai Ai Pinocchio!" del Gruppo Ibrido e Artemis Danza. "Una programmazione pensata per tutti i gusti: prosa, musica, teatro per ragazzi, commedie, spettacoli d’innovazione – ha commentato l’assessore Cacciolari –. Il palco cittadino ospiterà nomi di artisti affermati e giovani talenti con l’obiettivo di creare momenti culturali di qualità, aggregazione e scoperta". Per informazioni e abbonamenti è possibile contattare i numeri di tepefono: 0737.85088 o 071.2072439.