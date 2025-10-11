Da dimissionarie a candidate: "Necessario dar voce al quartiere"

"Ci eravamo dimesse in quanto l’amministrazione comunale non ci ascoltava e anche tanti altri membri dei comitati di quartiere non si ricandideranno per lo stesso motivo. Ma abbiamo deciso di rimetterci in gioco perché ce lo hanno chiesto molti residenti". Lo affermano Cristiana Mataloni e Francesca Cingolani, rispettivamente ex presidente ed ex vice del comitato di quartiere Castennou a Porto Recanati, che a luglio avevano rassegnato le dimissioni. Nonostante ciò, entrambe hanno deciso di ricandidarsi per le nuove elezioni dei comitati di quartiere, previste il 26 ottobre. Appena pochi giorni fa c’erano state le polemiche del presidente uscente del comitato di quartiere Montarice, Pasquale La Torre, che avevano annunciato la sua volontà di non ricandidarsi, aggiungendo che tanti altri ex componenti dei comitati di quartiere sono insoddisfatti dell’operato della giunta.

"In passato abbiamo rassegnato le nostre dimissioni per l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale rispetto alle tante richieste e segnalazioni presentate – spiegano Mataloni e Cingolani – . Ma dopo numerosi confronti avuti con i residenti, che ci hanno espresso con forza la volontà di vederci ancora attivi, abbiamo deciso di ricandidarci, come comitato, per continuare a rappresentare il nostro quartiere. Questa decisione nasce da due esigenze fondamentali: rispondere all’appello dei cittadini ed evitare che il nostro quartiere resti senza rappresentanza, cosa che riteniamo dannosa per tutti, specialmente in un momento in cui è importante mantenere vivo il dialogo con il Comune, anche se talvolta difficile". Al contempo, aggiungono Mataloni e Cingolani, "siamo consapevoli che alcuni esponenti di altri comitati di quartiere abbiano scelto di non ricandidarsi per protesta contro il mancato ascolto da parte dell’amministrazione. Una posizione che comprendiamo e in parte condividiamo, essendo stata la causa originaria delle nostre dimissioni. Tuttavia, riteniamo che restare presenti, con spirito critico e vigile, sia oggi il modo più efficace per provare a ottenere risultati concreti e tutelare gli interessi del quartiere".