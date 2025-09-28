Da disoccupata a regina della pizza: "Che onore il Gambero Rosso"

"Il segreto di Pulcinella" per la sesta volta nella guida "Gambero Rosso". Grazie alle sapienti mani di una donna, la pizzaiola Valentina Clementoni, il locale di Montecosaro conquista l’ambito riconoscimento, guadagnandosi un posto nell’olimpo delle 816 pizzerie italiane riconosciute dalla casa editrice punto di riferimento per gli amanti della tavola.

"Indirizzo consigliato a chi cerca semplicità, zero fronzoli o mode: qui si viene per mangiare una pizza napoletana di buona fattura, fatta con perizia e attenzione" si legge nella guida delle "Pizzerie d’Italia 2026", che assegna al Segreto di Pulcinella un totale di 79 punti (si va da un minimo di 60 a un massimo di 100).

"Fa davvero piacere questa dicitura – commenta Clementoni –. Soprattutto, sono contenta che sia riconosciuta la voglia di andare al sodo, guardando all’essenza e alla qualità del prodotto. In tutti questi anni, ci siamo fatti conoscere senza grandi pubblicità e inserzioni a pagamento, ma solo grazie al passaparola". Quella di Clementoni, che gestisce il ristorante insieme con il socio Mirko Loreti, è "una pizza ispirata a quella napoletana – spiega –, con impasto semintegrale e gusti pensati anche per la popolazione del centro-nord. La più richiesta? Va tanto il bordo ripieno, una specialità che abbiamo importato 10 anni fa probabilmente per primi, quando a Napoli esisteva da tempo". La pizzeria è aperta dal 2015. In principio si trovava a Civitanova, ma dopo il Covid, dal 2022 si è trasferita a Montecosaro. "Ho imparato questo mestiere da autodidatta, venivo da tutto un altro mondo a livello lavorativo" evidenzia poi Clementoni, tenendo a raccontare la sua storia personale. "Dopo la maternità – prosegue – mi sono ritrovata senza occupazione, così ho iniziato a preparare la pizza in casa. Ho acquistato libri, da cui ho appreso come realizzare determinati impasti. Vedendo che usciva bene, ho capito che era ora di aprire un ristorante. Ho chiesto un finanziamento europeo e ho iniziato l’avventura". E a chi le chiede quale sia il segreto di Pulcinella, Clementoni ironicamente risponde "sono io. Chiaramente, lo dico per scherzo, ma quando mi vedono dietro il bancone, molti restano quasi increduli. C’è ancora lo stereotipo secondo cui il pizzaiolo debba essere un uomo, anche se non conosco altre donne che fanno questo mestiere nel Maceratese".

Francesco Rossetti