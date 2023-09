Da domani in mostra le ingegnose opere di Tonino Maurizi

Sarà inaugurata domani (ore 18), al comune di Montecosaro, la mostra antologica di Tonino Maurizi, scultore, pittore e artista che ha saputo trasformare una falegnameria in ’Arredamenti Maurizi’, azienda capace di esportare stile e gusto in tutta Italia e non solo. La mostra, curata da Francesca Maurizi e dal critico Alvaro Valentini, ha per titolo “Genesis, l’alba della creazione“. "Con questa personale - scrive il sindaco Reano Malaisi - Tonino Maurizi fa un regalo alla comunità di Montecosaro e a quanti avranno la possibilità di apprezzare le sue opere. È un uomo di grande ingegno e generosità, che ha sempre ricercato e messo a disposizione la bellezza attraverso l’attività di designer e di imprenditore". "Se è vero che l’arte è tensione continua verso il nuovo - scrive di lui Alvaro Valentini - in Maurizi si configurano i germogli d’una ri-creazione che esalta la qualità della ricerca e del pensiero estetico".