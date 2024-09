Da Esanatoglia a Fabriano. Addio alla "zia Ita" del murales

L’ultimo saluto a Italiana Spitoni, la "zia Ita" resa immortale da uno dei più grandi murales di Cacciano, frazione di Fabriano. Nata a Esanatoglia, Italiana ha vissuto molti anni nella piccola frazione fabrianese dove un’immagine alta bene 7 metri l’ha resa immortale. "Zia Ita", fino a qualche tempo fa autonoma e piena di spirito, è morta sabato a 93 anni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ieri l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Cacciano. Era conosciuta da tutti come zia Ida, diventata negli ultimi anni un simbolo del paese e della marchigianità. La sua immagine, fotografata da migliaia di turisti, ha fatto il giro dell’Italia e non solo. La frazione Cacciano con i suoi murales infatti è ormai nota e visitata ogni anno da migliaia e migliaia di turisti. È stata la musa dell’artista jesino Federico Zenobi che, mentre la ritraeva nel 2018, di lei diceva: "La signora Italia è una signora di quasi 90 anni. Si sveglia ancora alle 5.30, va a fare la legna e fa i lavori intorno casa. In tre anni che vado a Cacciano l’ho vista sempre vestita uguale, piccola e silenziosa. Dipingerla su di un muro alto 7 metri è stato un omaggio a tutti quei vecchietti che vivono nei paesini, e che spesso non conoscono quanto vada veloce il mondo al di fuori della loro casa. In ringraziamento a tutti gli abitanti di Cacciano per la gentilezza e l’ospitalità". Fino a qualche anno fa non mancava di farsi fotografare vicino al ‘suo’ murale, raggiunta da tanti per scattare una foto di lei e con lei. Italiana Spitoni lascia nel dolore i figli Gilberto e Rita e i tanti parenti e amici radunatisi in chiesa per l’ultimo saluto. "Riposa in pace, cara zia Ita! Sarai ricordata con affetto" il breve ma sentito saluto che i residenti hanno lanciato via social. "Con quel dipinto sarà sempre viva e il suo ricordo non svanirà mai" commentano i conoscenti di Esanatoglia e di Fabriano.