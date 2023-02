Da Ferretti a Popsophia, la commissione cultura avanza le sue proposte

La valorizzazione della figura di Dante Ferretti a Macerata, ma anche una maggiore attenzione a progetti culturali come Popsophia sono stati alcuni dei temi trattati durante l’ultima riunione della commissione cultura del Comune. La prima proposta è stata avanzata dal consigliere David Miliozzi (Macerata Insieme) per la valorizzazione di Ferretti a Macerata con il "Progetto Dante Ferretti". La consigliera Sabrina De Padova (lista Parcaroli) ha chiesto di dare valore alla commissione "presentando proposte condivise dai consiglieri in consiglio comunale e non solo illustrando i programmi decisi dagli assessori". Inoltre, visto che il bilancio è stato approvato da pochi mesi, si è suggerito di dirottare alcune somme sulle proposte avanzate in commissione. De Padova, inoltre, ha chiesto di "non farsi sfuggire le ricchezze locali come la figura di Ferretti e il festival Popsophia, connubio tra cultura e spettacolo che, purtroppo, si è svolto in tantissimi paesi tranne che a Macerata. Un’altra ricchezza locale che siamo riusciti a farci sfuggire è la collezione di oltre 400 pezzi del presepe della famiglia Cassese".