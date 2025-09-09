"Da Ferruccio e Silvana". Trent’anni dietro al bancone

Più di un compleanno, un vero traguardo. Il mini market "Da Ferruccio e Silvana" a Piediripa compie trent’anni, tre decenni di attività. Una ricorrenza importante per il negozio di Ferruccio Baraboglia e Silvana Pazzarelli, coppia nel lavoro e anche nella vita essendo sposati da 43 anni, uno spazio di vendita di generi alimentari ma anche di prodotti per la casa. Un anniversario che fa proprio piacere perché i titolari sono persone ben volute da tutti, piediripensi che hanno dato continuità ad una struttura prima tenuta da Porfiri (dal 1953) e prima ancora da Minnozzi ed hanno saputo crearvi un clima particolarmente amichevole grazie a cordialità e dedizione. Al punto che la Pazzarelli afferma che per il marito il negozio "è il quarto figlio". Un riferimento centralissimo trovandosi di fronte la chiesa di San Vincenzo Maria Strambi, scelto dai residenti di Piediripa ma anche da coloro che lavorano in zona per una spesa rapida o da chi è di passaggio e gradisce mangiare un "panino accessoriato" come dice Baraboglia. Peraltro un tipo di attività sempre più rara in giro, nei luoghi circondati da centri commerciali. Per la festosa occasione questa mattina "Da Ferruccio e Silvana" offrirà la colazione ai clienti.

Andrea Scoppa