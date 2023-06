Da Filippo Timi a Francesco Mandelli, è tutto pronto per il "Ginesio Fest"

di Lucia Gentili

San Ginesio si conferma "borgo degli attori": è pronto a ospitare, dal 18 al 25 agosto, la quarta edizione del Ginesio Fest, diretto da Leonardo Lidi. Il programma è stato presentato ieri, in conferenza, dal sindaco Giuliano Ciabocco, con la direttrice generale Isabella Parrucci, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, il direttore artistico Lidi e il presidente della giuria del Premio San Ginesio "All’arte dell’attore" Remo Girone. Punta di diamante è appunto il Premio San Ginesio "All’arte dell’Attore", anch’esso alla quarta edizione, assegnato da una giuria presieduta da Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. I vincitori saranno svelati i primi di agosto. "San Ginesio è il patrono della gente di teatro, ed è anche il patrono del borgo di San Ginesio – ha detto Girone –: il Premio San Ginesio All’arte dell’Attore, non poteva che nascere qui. Il festival di quest’anno sarà ancora più bello". Tra i protagonisti del Ginesio Fest: Filippo Timi, Roberto Latini (24 agosto), Francesco Mandelli (22 agosto), Compagnia dei Gordi, Giuliana Musso ("La scimmia" 18 agosto e "Mio eroe" 20 agosto), Piccola Compagnia Dammacco, Compagnia Asterlizze di Alba Porto e Mauro Bernardi e tanti altri. Il percorso teatrale quest’anno è incentrato sulla "maschera". Il 23 agosto "One shot show" di Filippo Timi e Lorenzo Chiuchiù con Timi, Matteo Prosperi e tutti attori della scuola dello stabile di Torino; lo spettacolo nascerà dal percorso laboratoriale tra Filippo Timi e gli studenti dello Stabile di Torino. Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza,a cura, anche in questa edizione, di Vera Vaiano. "Io amo San Ginesio – ha detto la Parrucci – è stata questa la molla del Ginesio Fest, che accende i riflettori sul territorio. Si tratta di un festival conosciuto a livello nazionale: volevamo essere notati dal mondo culturale e teatrale". "San Ginesio è la casa degli attori – ha aggiunto il sindaco –, coinvolgendo i giovani". "E intercettando, attraverso la cultura, appassionati e turisti", ha concluso l’assessore Biondi.