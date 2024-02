Da Fiuminata all’Olanda. Matteo Paggi a tutto jazz

Improvvisazione e ispirazione muovono il trombonista fiuminatese Matteo Paggi, 26 anni, nel suo nuovo progetto. Dopo le collaborazioni con Enrico Rava, è uscito il 15 febbraio il disco WORDS, per la AUT Records, che presenta un insieme di spunti e sentimenti differenti a cavallo tra influenze classiche e popolari.

Paggi, quali esperienze l’hanno avvicinata alla musica?

"È partito tutto dalla banda cittadina, grazie al maestro Sergio Giuli sono stato parte di una seconda famiglia per tanti anni. Ricordo quando il 23 dicembre, dopo le prove generali del concerto di Natale, alcuni restavano fino a tarda notte a suonare jazz. Era affascinante".

Cosa l’ha spinta ad allontanarsi?

"Lo studio. I miei zii Silvia Paggi ed Eugenio Pistolesi mi hanno spronato a scavare a livello artistico. Ho frequentato il conservatorio di Pesaro e, una volta deciso di voler fare jazz, sono arrivato ad Amsterdam per continuare gli studi. Ho fatto l’audizione solo qui, se non mi avessero preso sarei rimasto in Italia".

Come ha vissuto il cambiamento?

"In conservatorio ho arricchito la mia visione musicale incontrando persone di tutto il mondo. A livello personale ho iniziato ad apprezzare la terra da cui vengo, la vita semplice. Mi ha fatto capire in che posto meraviglioso viviamo e che diamo spesso per scontato. Torno in Italia una volta al mese, avere una base solida mi permette di star bene qui in Olanda. Il progetto WORDS è in effetti un mélange di generi e sinfonie. Ed è il primo album pubblicato a mio nome. Per la tesi di laurea del master ho pensato a un metodo di composizione e improvvisazione innovativo, che funzionasse toccando le sfere per me riassuntive dell’umano: intellettuale, corporea e spirituale. Partendo da varie evocazioni di parole, sono state realizzate le tracce d’improvvisazione ispirata del disco. La violinista sinfonica Irene Piazza, la flautista di musica latin e da camera Iara Perillo, il batterista punk Anton Sconosciuto, la contrabbassista di jazz nordeuropeo Anja Gottberg e la violinista Mona Creisson hanno contribuito al mio obiettivo, avvicinare la contemporaneità della musica alla cultura popolare".

Può essere considerato un disco d’introduzione alla musica jazz e all’improvvisazione?

"Non lo consiglierei per avvicinarsi al jazz, ma è sì utile per la musica contemporanea e il mondo dell’improvvisazione. È un disco che cerca di abbattere le barriere stilistiche musicali e va ascoltato senza pregiudizi e aspettative, godendosi l’intimità dei musicisti. Oltre allo streaming, sono disponibili copie fisiche dell’album in numero limitato".

Perché proporle in un mondo che si muove online?

"All’inizio avevo pensato di pubblicare musica solo in digitale proprio, perché la nostra generazione non compra più dischi, poi ho stampato qualche copia per i giornalisti e la critica. Quello che vendo è però la cartolina, un formato con un codice che permette di scaricare le tracce dalla piattaforma Bandcamp e sostenermi. È una decisione innovativa".

Com’è nata la collaborazione con la AUT Records?

" Mi piaceva la visione sperimentale dell’etichetta. Ho mandato il disco a Davide Lorenzon e ho ricevuto una risposta positiva, da lì abbiamo iniziato a lavorare. Lui si è occupato anche della grafica e del video teaser condiviso sui social".

E il supporto crowdfunding, invece?

"L’idea è stata della NUGO Collective di Recanati, fondata dai musicisti Andrea Elisei e Cesare Sampaolesi. La somma raccolta sarà destinata alla ricerca musicale e visiva: col cantautore recanatese Riccardo Cantabè stiamo avviando una collaborazione con artisti di videomapping, per unire la sfera visiva a quella uditiva durante i concerti".

Date live in programma?

"Il 25 maggio saremo ospiti di "Piazza Verdi" di Radio3 a Milano, la sera suoneremo a La Corte Dei Miracoli. Cercheremo di organizzare altro sia in Italia che in Olanda".

Sogno nel cassetto?

"Continuare a fare questo, ma con un team alle spalle che mi permetta di pensare solo agli aspetti artistici. La mia ambizione più grande è poter dire di vivere esprimendo la mia arte; è un concetto diverso dal successo, significherebbe essere apprezzato per quello che riesco a dare".