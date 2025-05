Da Frassica a Clara e The Kolors. Svelato il cast del Premio Ravera

Torna il prestigioso e atteso Premio Ravera, "Una canzone è per sempre", giunto alla decima edizione per celebrare l’indimenticabile figura di Gianni Ravera. A guidare la serata, fissata per domenica 22 giugno (ore 21), sarà ancora una volta Carlo Conti, reduce dal successo del 75esimo Festival di Sanremo. Michele Pecora, ideatore del Premio, che deve proprio a Ravera il suo fortunato incontro con la grande discografia, dirigerà l’Orchestra Mediterranea. "In questi anni abbiamo cercato di mantenerne vivo lo spirito, portando avanti un lavoro che unisce rispetto per la memoria e attenzione al presente". La direzione artistica è di Pasquale Mammaro, già protagonista al fianco di numerosi artisti di Sanremo. "Ho conosciuto personalmente Gianni e ho avuto il privilegio di collaborare con lui e con il figlio Marco. Quest’anno ci siamo superati, alzando ancora l’asticella di un Premio che si è ritagliato un posto importante nel panorama delle kermesse nazionali. Con la supervisione di Carlo Conti e un cast davvero pazzesco con Nino Frassica, Serena Brancale, The Kolors, Nomadi, Marcella Bella, Michele Zarrillo, Ditonellapiaga, Gemelli Diversi, Sal Da Vinci, Settembre, Clara (foto), Giordana Angi, Chiara Galiazzo, Luisa Corna, Jessica Morlacchi e Filippo Graziani, per una serata magica degna di ricordare un grande come Ravera". Soddisfazione espressa anche da Patrizio Leonelli, sindaco di Castelraimondo: "Il Premio Ravera è diventato un simbolo di successo per Castelraimondo e per tutto il nostro territorio. Un evento che ogni anno cresce, porta vita e passione nella nostra città, e rende omaggio alla grande musica italiana con stile e cuore".