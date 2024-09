Da Gassman a Lodo Guenzi. La stagione del Piermarini

Saranno otto gli appuntamenti nel cartellone del teatro Piermarini tra il prossimo mese di novembre e aprile 2025. Tra gli interpreti più famosi degli spettacoli, scelti grazie alla collaborazione tra Comune e l’Amat, con il contributo della Regione Marche e del ministero della Cultura, ci saranno Alessandro Gassman, Giorgio Pasotti e Nancy Brilli. Ad aprire la stagione, fuori abbonamento, il 30 novembre la commedia musicale "Diamanti e bugie" della compagnia Teatro in bilico, con testi e regia della camerinese Giulia Giontella. Lodo Guenzi e Sara Putignano saranno protagonisti l’11 dicembre di "Molto rumore per nulla" di William Shakespeare, con regia di Veronica Cruciani. Il 26 dicembre, in collaborazione con San Severino Blues, tornerà il concerto gospel con protagonisti i Tony Washington Gospel Singers. Ad aprire il nuovo anno, il 17 gennaio, Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti con "Racconti disumani di Kafk". Dedicato alle famiglie, il 1 febbraio, lo spettacolo "Pollicino Show" con il Gruppo Ibrido e Artemis Danza che rileggerà la fiaba in chiave contemporanea. La bravissima Paola Quattrini, affiancata da Giuseppe Pambieri, sarà protagonista il 22 febbraio della commedia "La signora omicidi". Il 13 marzo sarà la volta della "Premiata Pasticceria Bellavista", commedia di Vincenzo Salemme, interpretato da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino diretti da Giuseppe Miale di Mauro. A chiudere la stagione, il 5 aprile "L’ebreo", con testo di Gianni Clementi e protagonista Nancy Brilli. Gli abbonamenti potranno essere rinnovati al botteghino del Piermarini dal 4 ottobre dalle 17 alle 20; i nuovi potranno essere acquistati dal giorno seguente.

Matteo Parrini