Da Gattari a Carancini, nuovi sostenitori per Chantal Bomprezzi

L’imprenditrice agricola Mirella Gattari, Elena Silvetti studentessa universitaria e dirigente del Pd Tolentino, Matteo Polci segretario del circolo di San Ginesio e Cesarina Pazzelli della direzione provinciale Pd Macerata, scendono in campo a sostegno della candidatura di Chantal Bomprezzi per la segreteria regionale del Pd. "La nostra squadra sta creando entusiasmo in tutto il territorio regionale e siamo ogni giorno di più a credere che il Pd possa tornare presto ad essere il primo partito nelle Marche – commenta la candidata che, alle primarie del 26 febbraio, si confronterà con Michela Bellomaria –. I cittadini ci chiedono servizi sanitari adeguati, politiche sociali per i più bisognosi e azioni concrete per famiglie e imprese. Per questo serve un Pd Marche forte e rinnovato: per rispondere ai bisogni dei marchigiani che lavorano e fanno impresa". Tra gli altri sostenitori maceratesi che hanno dato la loro disponibilità anche il consigliere regionale Romano Carancini.