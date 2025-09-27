Da Gaza al fronte sicurezza. Ultimi fuochi prima del silenzio

Non solo il comizio di Porto Potenza per Francesco Acquaroli e il percorso in treno attraverso le Marche di Matteo Ricci. Ieri è stato l’ultimo giorno di campagna elettorale, con iniziative sul territorio, per tutti i protagonisti di questa tornata elettorale regionale. Anche i singoli aspiranti consiglieri hanno sparato le ultime cartucce prima del silenzio elettorale e dell’allestimento dei seggi.

Venerdì sera, dopo il comizio in piazza Vittorio Veneto a Macerata, l’appuntamento clou è stato quello della Lega con Matteo Salvini a Castelraimondo. Oltre cinquecento persone hanno risposto all’appello di Renzo Marinelli, capogruppo uscente della Lega in Regione e candidato per un posto in consiglio regionale. Al fianco dell’ex sindaco di Castelraimondo – spiega la Lega –, "una cordata di imprenditori, con in prima fila Lino Rossi, storico punto di riferimento dell’imprenditoria locale, insieme a tante realtà artigianali e associative che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza. Hanno preso parte alla serata anche la parlamentare Giorgia Latini e l’eurodeputata Silvia Sardone". C’erano poi gli ex parlamentari leghisti Giuliano Pazzaglini, Tullio Patassini e Mauro Lucentini, oltre al deputato Andrea Crippa. Presenti anche altre due candidate leghiste, Anna Menghi e Veronica Fortuna. Sempre in casa Lega, ieri Luca Buldorini ha ricevuto la visita della Sardone. "La serenità dei cittadini viene prima di tutto – ha detto il candidato leghista –. Oggi troppi genitori non hanno più la tranquillità di lasciare uscire i propri figli la sera, troppi anziani rinunciano alla socialità nei bar, nei mercati o nei parchi con i nipoti per paura di incontrare delinquenti abituali". Buldorini ha illustrato uno dei punti centrali del suo programma: la proposta di "un CPR (Centro di permanenza per i rimpatri) nelle Marche, uno strumento fondamentale per garantire l’immediato allontanamento di chi risulta irregolare sul nostro territorio e ha commesso reati".

Sul fronte centrosinistra, invece, Romano Carancini (ex sindaco di Macerata e candidato del Partito democratico), ha aspettato Matteo Ricci alla stazione di Civitanova, dove l’ex sindaco di Pesaro ha fatto tappa con l’iniziativa "Un treno per la vittoria". Sotto uno sventolio di bandiere palestinesi, Carancini ha ribadito: "Siamo tutti su quel treno per Gaza, perché la pace è un scelta politica. Pronti a riconoscere lo Stato di Palestina nel primo consiglio regionale che Matteo Ricci guiderà".