Da Genovese alla Incontrada, in vendita gli abbonamenti per la stagione teatrale

Sono in vendita gli abbonamenti per la stagione del Lauro Rossi. Inaugura il cartellone il 24 e 25 ottobre "Il marito invisibile", con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Antonio Latella firma la regia de "La Locandiera", 21 e 22 novembre, con Sonia Bergamasco. Il 9 e 10 dicembre arriva la compagnia Stivalaccio Teatro, con "Romeo e Giulietta. L’amore è Saltimbanco". Elisabetta Pozzi sarà protagonista di "Cassandra" (13 e 14 gennaio). "L’arte della fuga" è in programma il 24 e 25 gennaio nella creazione in danza di Spellbound. Paolo Genovese porta in scena il 3 e 4 febbraio l’adattamento di "Perfetti Sconosciuti". "Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?" conclude la stagione il 12 e 13 marzo, con Vanessa Incontrada.