Da Gigli a Leopardi, un nuovo libro per Torsten Brander

Torsten Brander, ingegnere finlandese e cittadino onorario di Recanati, è da oltre mezzo secolo che è un appassionato di Beniamino Gigli. La sua storia con il tenore recanatese inizia nel 1963 quando, a soli sedici anni, Brander rimase incantato dalla sua voce durante un ascolto in Finlandia. Quella passione ha guidato tutta la sua vita, facendolo diventare il fondatore nel 1985 dell’Associazione Beniamino Gigli di Finlandia. Oltre alla fondazione dell’associazione, Torsten ha scritto numerosi libri sul tenore e ha organizzato concerti commemorativi e ha tenuto conferenze su Gigli in vari paesi, tra cui Finlandia, Svezia e Italia. Non è solo un appassionato di Gigli, ma un vero ambasciatore della sua memoria. Ha visitato Recanati almeno una sessantina di volte, partecipando attivamente agli eventi gigliani, e ha ricevuto riconoscimenti internazionali, tra cui la medaglia d’oro di Recanati nel 1992 e la cittadinanza onoraria nel 2004. Recentemente ha annunciato la preparazione di un nuovo libro che raccoglie riflessioni personali sulla sua lunga relazione con Recanati, la sua passione per Gigli e anche per Leopardi. Il libro, ricco di oltre 300 fotografie, avrà un grande valore anche dal punto di vista turistico, stimolando i finlandesi a scoprire la città che ha dato i natali a due giganti della cultura mondiale. L’auspicio è che, al momento della pubblicazione, il libro possa anche diventare un’occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra Recanati e Helsinki, magari con un evento congiunto.

Antonio Tubaldi