Da Hollywood, Mayes e Marco Rubeo

Saranno Mayes e Marco Rubeo (nella foto) gli ospiti illustri che da Hollywood voleranno direttamente nelle Marche, per fare tappa in questo weekend a Potenza Picena. Infatti, una serie di grandi iniziative è in programma per il gran finale di "Prima Scena", e cioè il festival europeo dedicato alla scenografia, per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti e parte del brand Scenaria. E sarà proprio l’ultimo fine settimana di marzo a chiudere il festival con un doppio appuntamento ricco di ospiti, incontri e momenti spettacolari. Dopo le tappe di Ancona, Macerata e Ascoli, ora il padrone di casa sarà il Comune di Potenza Picena. C’è grande attesa per sabato, quando in città arriveranno da Hollywood Mayes Rubeo, costumista di film capolavoro come Avatar, Apocalypto e Thor e Marco Rubeo, art director di produzioni come 007 Quantum of Solace e The Hateful Height di Quentin Tarantino, rispettivamente moglie e figlio dello scenografo Bruno Rubeo. Loro saranno protagonisti nel pomeriggio, a partire dalle 17, al teatro Bruno Mugellini che ospiterà un momento di dialogo fra Mayes Rubeo, Marco Rubeo, Claudio Orazi, Giancarlo Colis e altri prestigiosi ospiti sul tema "Le Marche, terra di scenografi". E ancora, alle 18, seguirà l’inaugurazione della mostra di bozzetti scenografici di Bruno Rubeo. Ma il sipario sul festival calerà domenica, alle 18, con il monologo teatrale di e con Stefano Artissunch "Campo di Marte", presentato in anteprima assoluta, che andrà in scena sempre al teatro Bruno Mugellini.