"Da imprenditrice agricola posso fare a meno dell’aiuto maschile"

Elisa Orpello, classe 1996, è la delegata provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Macerata. Ma prima ancora, insieme a sua mamma Stefania Girolami e a sua zia Sonia, è una imprenditrice agricola. A Pieve Torina ha un allevamento di vitelli di razza Marchigiana. A Camerino invece sta avviando un allevamento di maiali e un un agriturismo.

Orpello, nonostante la sua giovane età, lavora già nell’azienda agricola di famiglia.

"Sì, alleviamo bovini di razza Marchigiana solo fino a 8 mesi circa. Poi li vendiamo. Ci tengo molto a sottolineare che i nostri prodotti sono al 100 per cento biologici, sia per la parte delle sementi che dell’allevamento".

La vostra è diventata praticamente un’azienda tutta al femminile . C’è sua mamma, sua zia e lei. Come mai?

"La mia famiglia ha due società. Nel 2018 io ho preso l’azienda di mio padre dove sto avviando un allevamento di suini e un agriturismo per vivere pienamente a contatto con la natura. Io sono cresciuta vedendo e amando il lavoro dei miei genitori e di mia zia. Quindi volevo portarlo avanti. Poi c’è stato il terremoto e noi siamo stati fra le poche persone che si sono sentite di restare nel territorio. Eravamo pochissimi, potevamo contarci nel palmo di una mano. E poi un giorno mi sono chiesta: tutto questo sacrifico per cosa? Se non avessi avuto veramente un amore per gli animali e per la natura non lo avrei fatto. Non avevo vincoli di alcun genere. Così ho ragionato bene sul mio futuro, perché nel diventare imprenditore agricolo ti assumi delle importanti responsabilità. Poi ho deciso di prendere in mano l’azienda e di dargli un tocco giovanile. Ho fatto prima un’analisi di mercato per capire cosa mancasse nel territorio e cosa servisse. Così è nata l’idea di un agriturismo. Bisogna riportare vita, turismo, in questi luoghi".

Nel mondo dell’agricoltura di oggi crede si possa ancora fare la distinzione tra un lavoro maschile e uno femminile? Ci sono mansioni che una donna non riesce a fare o con l’ausilio di mezzi e tecnologie ormai non ci sono più barriere?

"Le tecnologie ci sono. Ma è comunque un lavoro che può tranquillamente svolgere una donna senza l’aiuto dell’uomo. Certo, ci vogliono sacrifici come in tutti i lavori, ma a volte si fa caso a quanta fatica richiede".

Gaia Gennaretti