Dà in escandescenze al bar. Arrestato dai carabinieri

Dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, ha aggredito i carabinieri ed è stato arrestato. Ma ha patteggiato ed è già tornato in libertà un romeno di 49 anni.

L’episodio è avvenuto martedì intorno alle 20, nel bar Petrosell, a Villa San Filippo di Monte San Giusto. Un ubriaco stava infastidendo i gestori e i clienti del locale con i suoi comportamenti molesti. Da qui la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Mogliano e di Corridonia. Al loro arrivo i militari hanno trovato Sorin Gabriel Cirlescu, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine, che stava bevendo insieme con un sangiustese. Il romeno non ha mostrato affatto un atteggiamento collaborativo, anzi si è rifiutato di fornire i documenti di identificazione e ha cominciato ad inveire contro i carabinieri, rivolgendo verso di loro frasi offensive e imprecazioni. I militari hanno cercato di calmarlo, invitandolo anche a lasciare sul tavolo un bicchiere di vetro che teneva in mano, ma lui ha continuato a opporre forte resistenza e, alla fine, ha aggredito i carabinieri, sferrando loro numerosi calci alle gambe.

Ne è nata una colluttazione e con non poca fatica i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in caserma, dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Per i due carabinieri cinque giorni di prognosi. Come disposto dalla procura, martedì sera il 49enne era stato messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione. E ieri in tribunale a Macerata si è svolto il processo per direttissima, davanti al giudice Domenico Potetti. Il 49enne, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli ha chiesto di patteggiare e ha concordato con il pm Francesca D’Arienzo la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Con il beneficio della sospensione condizionale, l’uomo è tornato subito in libertà.

Chiara Marinelli