Dà in escandescenze all’ospedale: intervengono i vigili per calmarlo

Momenti di caos all’ospedale civile di Recanati, quando un portorecanatese sopra ai cinquant’anni avrebbe iniziato a insultare e minacciare la commissione sanitaria alla quale si era rivolto. E visto che non ci sarebbe stato modo per convincerlo a darsi una calmata, e anzi le sue intemperanze sarebbero continuate per circa una trentina di minuti, è dovuta intervenire la polizia locale. Gli agenti hanno poi placato le ire dell’uomo, il quale rischia adesso di essere denunciato dal personale sanitario. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 15.30. Il portorecanatese si era presentato nell’ospedale recanatese davanti alla commissione presieduta dal medico legale Antonio Tombolini, e composta da altri due medici di base più un’assistente sociale, per accertare l’invalidità civile della madre, anziana e malata da tempo. A un certo punto, però, gli è stato risposto che per proseguire la pratica sarebbe servita un’ulteriore certificazione aggiornata riguardo lo stato di salute del genitore, e quindi quella documentazione che aveva portato alla commissione non bastava. E in quel momento sarebbe scoppiato il finimondo. Il portorecanatese avrebbe cominciato a inveire contro la commissione e in particolare nei confronti del dottor Tombolini, con tanto di insulti e minacce. Questo, sbattendo la porte e creando confusione nella sala d’aspetto gremita di gente che era in attesa di farsi visitare. Sono stati allora allertati i carabinieri della caserma di Recanati e il comando della polizia locale, ma per via del passaggio in città della "Mille Miglia" hanno tardato ad arrivare. La scena è andata avanti per mezz’ora, finché sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno calmato e identificato il tizio. I membri della commissione sanitaria sono ora intenzionati a recarsi nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro l’uomo, con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio.

Giorgio Giannaccini