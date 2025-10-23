Dà in escandescenze per avere una casa

Emergenza casa, ieri mattina momenti di forte agitazione a Palazzo Sforza dove un uomo che chiedeva un alloggio ha dato in escandescenze. È intervenuta una pattuglia della polizia locale, perché il tizio si era visto anche a inizio settimana e pure in quella occasione aveva seminato il caos, arrivando a minacciare il suicidio se non fosse stato ascoltato. Ieri è stato ricevuto negli uffici dei servizi sociali e la situazione è rientrata nella stessa mattinata. L’episodio segnala un problema sempre più pressante in una città dove un monolocale è affittato a 600 euro al mese, un bilocale con posto auto a 750 euro e un trilocale con posto auto viaggia al canone di 900 euro mensili più le spese condominiali; sul mercato anche camere in condivisione, senza cucina e senza bagno privato, a 400 euro al mese per la stanza grande e a 350 quella piccola. Prezzi che tanti non possono permettersi, in linea peraltro con il costo del mattone, perché per acquistare una casa in centro vengono chiesti anche 5mila euro al metro quadrato per appartamenti nuovi in zona centrale, mentre in periferia si viaggia tra i 2.500 e i 3mila euro al metro quadro. In questo panorama difficile si inseriscono le lungaggini del Comune, che ha impiegato due anni per completare la graduatoria di assegnazione di 34 alloggi dell’Erap a canone agevolato in via Marchetti, emessa di recente ma non ancora definitiva perché occorre attendere i tempi di eventuali ricorsi. Gli appartamenti sono ancora vuoti e non possono perciò contribuire ad attenuare l’emergenza abitativa in una città dove il fenomeno si sta acuendo sempre di più.

Lorena Cellini