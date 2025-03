Da Kimono a De Piscopo. È l’ora di "Civitanova Jazz"

"Civitanova Jazz Festival", arriva Tullio De Piscopo. Tutto pronto per la terza edizione della rassegna ideata da Luca Scagnetti e promossa da Comune, Azienda Teatri, Regione e Amat con il jazz protagonista al teatro Annibal Caro. "Arrivare alla terza edizione sembra poco, ma è tanto – ha commentato Scagnetti –. In soli tre anni abbiamo raggiunto un ottimo pubblico, coloro che io chiamo gli amici del festival. Persone che non conosco mi fermano per strada chiedendomi informazioni sugli spettacoli. La notizia dell’arrivo di Tullio De Piscopo ha generato parecchio entusiasmo anche tra i giovani. A noi piace essere originali, lo scorso anno portammo Serena Brancale che ancora molti non conoscevano ma che poi tutti hanno notato a Sanremo".

Il via sabato sera con Antonio Maggio e il suo spettacolo "MAGGIOcantaDALLA in Jazz" con William Greco al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al banoneon: sarà un omaggio a Lucio Dalla in versione jazz, ad aprire il concerto la civitanovese Sofia Tornambene, in arte "Kimono". De Piscopo, invece, sarà in città alta il 12 aprile e porterà una tappa del suo nuovo tour "I colori della musica". Gran finale, sabato 3 maggio, con il duo Marcotulli-Varela. Lo spettacolo sarà un tributo a Pino Daniele, ma anche un mix tra flamenco e jazz grazie alla ballerina Marina Paje.

"Per noi – le parole della presidente dei Teatri Maria Luce Centioni con il consigliere Antonio Lazzarini – è un motivo di orgoglio presentare questa terza edizione. È importante anche l’interazione tra l’artista e il pubblico che questa manifestazione garantisce". Plausi da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica: "Il festival – ha dichiarato – abbraccia tutte le generazioni e arricchisce l’offerta della nostra città. Anche io ho ricevuto molti apprezzamenti per l’arrivo di De Piscopo. La rassegna è di un livello molto alto". Il consigliere regionale Pierpaolo Borroni: "Sono soddisfatto per aver contribuito a valorizzare questo evento in Regione". "Il pubblico – ha detto il consigliere comunale Roberto Tiberi – ormai è fidelizzato e la presenza di Sofia Tornambene è molto importante per Civitanova".

La rassegna è inserita nel cartellone "Teatro di Pimavera", i biglietti sono disponibili sul circuito "Vivaticket" o alle biglietterie dei Teatri. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. Info allo 0733 812936.