Da Leali a Iva Zanicchi, ecco il Premio Ravera

di Diego Pierluigi

Manca sempre meno al prestigioso "Premio Ravera – Una canzone è per sempre", pronto ad andare in scena domenica (ore 21) al campo sportivo di Castelraimondo. Un appuntamento giunto all’ottava edizione per celebrare l’indimenticabile Gianni Ravera, che ha scritto pagine della storia di musica e televisione italiana, ancora una volta sotto l’attenta supervisione artistica del manager e impresario del panorama discografico nazionale, Pasquale Mammaro, il quale negli ultimi Festival di Sanremo ha accompagnato il successo de Il Volo, Diodato, Orietta Berti, Rettore e I Cugini di Campagna.

Mammaro, da dove ha inizio il suo percorso?

"Ho iniziato a 15 anni e l’esperienza l’ho maturata strada facendo. Sono partito come deejay in una delle prime radio libere d’Italia nel ’75, così è nata la mia passione per la musica ma anche per il dietro le quinte in quanto mi capitava spesso di intervistare artisti. È nata così la volontà di intraprendere la carriera di promoter discografico, fino a diventare editore, produttore e manager. A 18 anni ho collaborato con Orietta Berti, poi ci siamo persi, e circa 20 anni fa mi ha chiesto di tornare a lavorare con lei. Proprio di recente abbiamo presentato in anteprima la nuova canzone dell’estate con Rovazzi dal titolo "La discoteca italiana"".

È stato proprio lei a ideare il Premio, come racconterebbe la figura di Gianni Ravera?

"In verità l’idea è stata del mio amico Michele Pecora. Nel 2015 abbiamo svolto la prima edizione a Tolentino, dove ho chiamato Pippo Baudo a condurre e parteciparono tanti artisti. Il segreto del Premio è proprio legare la tradizione con cantanti nati con il Festival di Gianni Ravera con l’innovazione data dei giovani, nel corso degli anni si sono alternati alla conduzione, il compianto Fabrizio Frizzi, Pupo, Mara Venier e come ospite Amadeus. Ho collaborato con Ravera agli inizi della mia carriera, un giorno gli chiesi come facesse a riconoscere un successo, considerando il calibro degli artisti che portava a Sanremo, mi rispose che quando gli venivano proposte le canzoni, dopo una prima cernita, le faceva ascoltare al benzinaio, al panettiere, al commesso: insomma sondaggi mirati insieme al popolo che in pratica sceglieva, un po’ come il televoto di oggi".

Cosa possiamo aspettarci dall’edizione 2023?

"Ci saranno sempre artisti che hanno fatto grande il Festival di Sanremo, come Michele Zarrillo, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Donatella Rettore, Marcella Bella, poi altri con una storia importante ma che hanno partecipato per la prima volta quest’anno, mi riferisco ai Cugini di Campagna. Non mancherà la parte comica insieme ai Gemelli di Guidonia, dei bambini omaggeranno lo Zecchino d’Oro: il tutto condotto da Carlo Conti, una garanzia".