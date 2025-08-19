Da ’Lisistrata’ a ’Crisi di nervi’. Il grande teatro è al Feronia

La crisi, nella sua accezione classica, sarà il filo conduttore della nuova stagione di prosa dei Teatri di San Severino. Il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, propone al pubblico una serie di titoli per indagare il tema, inteso come "momento di passaggio in cui è necessario distinguere, valutare, scegliere e prendere una decisione in un contesto di cambiamento e di difficoltà temporanea". Maddalena Crippa, Caterina Murino e Giulio Corso, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Alessandro Benvenuti e Marina Massironi, Federica Luna Vincenti, Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio e, infine, Lella Costa, saranno i protagonisti assoluti di un cartellone ricchissimo, fatto di sette spettacoli al Feronia con l’aggiunta di una rassegna cinematografica inclusa nel prezzo, che si terrà al teatro San Paolo. Sul palco, titoli classici riletti con sguardo attuale, e altri più contemporanee, alcuni noti, altri da scoprire insieme: ’Crisi di nervi’, ’La vedova scaltra’, ’Indovina chi viene a cena’, ’La tigre’, ’Sissi, l’imperatrice’, ’Otello’, ’Lisistrata’. Anche per la stagione 2025-2026, come accade ormai da anni, i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti restano invariati.

Ricchissima e prestigiosa pure la programmazione fuori abbonamento, con la stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la stagione di circo contemporaneo affidata alla direzione artistica del Circo El Grito, la rassegna degli ’Incontri con l’Autore’, il cartellone ’Altre culture’, i progetti scolastici, la rassegna cinematografica e quella ’Extrastagione’, con prosa, concerti e teatro amatoriale.

Il programma della nuova stagione si apre il 22 ottobre con ’Crisi di nervi’ con Maddalena Crippa, che saluta il debutto di stagione dopo una residenza di riallestimento, e prosegue il 9 novembre con ’La vedova scaltra’, con Caterina Murino e Giulio Corso, poi il 16 dicembre con ’Indovina chi viene a cena’, con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Il nuovo anno, il 2026, sarà aperto il 12 gennaio da ’La tigre’, con Alessandro Benvenuti e Marina Massironi, e proseguirà l’8 febbraio con ’Sissi, l’imperatrice" con Federica Luna Vincenti’, il 3 marzo con ’Otello’ con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio e, infine, il 15 aprile con ’Lisistrata’ con Lella Costa. Vendita abbonamenti al botteghino del Feronia. Rinnovi con conferma del posto prelazione per i già abbonati alla stagione precedente dal 18 al 22 settembre. Nuovi abbonamenti dal 24 al 25 settembre, dalle 16 alle 20.

Gaia Gennaretti