Da Lodo Guenzi a Branciaroli. Si alza il sipario al teatro Velluti

Pronto ad alzarsi il sipario sulla nuova stagione del teatro Velluti di Corridonia, con sei i titoli in abbonamento, un trittico di spettacoli domenicali per i piccoli e altrettanti appuntamenti fuori abbonamento. Inaugura il cartellone domenica 30 novembre la Stivalaccio con "Don Chisciotte Tragicommedia dell’arte", soggetto di Marco Zoppello che porta in scena due saltimbanchi del ‘600. Venerdì 12 dicembre è per "Medusa. L’inganno degli Dei", musical scritto e diretto da Simone Brenno Rossetti con musiche di Andrea Postacchini e Marco Ferroni, messo in scena dalla compagnia SRArt. Il 5 febbraio c’è "Vicini di casa" di Cesc Gay, con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai, regia di Antonio Zavatteri. Venerdì 27 febbraio si continua con "Toccando il vuoto" di David Greig con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta per la regia di Silvio Peroni. Tratto da una storia vera, quella degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate, vittime nell’85 di un incidente in una scalata nelle Ande peruviane. Il 13 marzo torna uno degli spettacoli più divertenti di Michele La Ginestra, "Ti posso spiegare", interpretato con Beatrice Fazi e Manuela Zero. Franco Branciaroli in "Non si sa come" di Luigi Pirandello diretto da Paolo Valerio chiude il 15 aprile il cartellone.

Affiancano la stagione tre appuntamenti fuori abbonamento: il 7 e 8 novembre MarcheStorie con la Compagnia della Marca in "Imperator del dolcissimo canto raffinato", omaggio all’artista Giovanni Battista Velluti, scritto e diretto da Fabiana Vivani e Roberto Rossetti. Il primo gennaio protagonista del Concerto di Capodanno è Ricky Portera, icona italiana della chitarra rock. Poi Corridonia celebrerà la giornata mondiale del Teatro il 28 marzo con la "Pulcinellata sciamana. Vita, morte e resurrezione di una maschera mosaico teatrale" proposto da Daniele e Francesco Facciolli e a cura di Tuttinsieme. Curata da Proscenio Teatro è, infine, la rassegna di teatro ragazzi "Favolonia": il 7 dicembre con Florian Metateatro in "La bella addormentata", il 28 dicembre con Pandemonium in "I tre porcellini" e il 6 gennaio con "Pollicino Doré" di Proscenio Teatro Ragazzi. Abbonamenti in vendita alla biglietteria del teatro (0733.439389, dalle 17 alle 19.30) a 100 euro, ridotto a 80 euro per under 25 e over 65. I biglietti si possono acquistare dal 25 ottobre e il giorno di spettacolo dalle 18. Per info: 0733.439901 o 071.2072439.

Diego Pierluigi