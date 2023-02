Da lunedì al via le iscrizioni per i corsi di ginnastica cinese

Da lunedì, e fino all’esaurimento dei posti disponibili, sono aperte le domande per la partecipazione ai corsi di ginnastica cinese per adulti che abbiano superato i 55 anni di età. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà in due tranche, dal 14 marzo al 30 maggio e dal 12 settembre al 28 novembre. Due i luoghi scelti: la palestra Risorgimento di via Ugo Bassi, dove sono disponibili al massimo 100 posti e dove i corsi si svolgeranno il martedì e il venerdì dalle 10 alle 11; il centro civico di Fontespina, in via Saragat, dove sono disponibili al massimo 99 posti e anche qui i corsi si svolgeranno il martedì e il venerdì, ma dalle 11.15 alle 12.15. Le tecniche proposte sono quelle della medicina tradizionale cinese. Le domande sono quindi numerate e gli utenti interessati dovranno presentarsi al terzo piano del Palazzo comunale per compilare la domanda di partecipazione nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, mentre il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 16.30.