Da Macerata a Civitanova, via alle disinfestazioni nelle strutture dell’Ast

Via agli interventi di disinfestazione e derattizzazione in modalità notturna, nei comuni dell’Ast Macerata. La scorsa notte archivio di Civitanova (derattizzazione), Sert di Civitanova, poliambulatorio Civitanova, distretto di Porto Recanati, distretto di Appignano. Nella notte tra giovedì e venerdì ospedale di Treia, ospedale di Corridonia, Rsa Corridonia, ospedale di Macerata, uffici di Piediripa, centro di via Verga, centro Velini, ex Crass Macerata. Tra il 10 e l’11 ospedale e il distretto di Camerino. Tra l’11 e il 12 distretto di Passo sant’Angelo, ospedale di Civitanova, ospedale di Recanati. Tra il 16 e il 17 ospedali di San Severino e Tolentino.