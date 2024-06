Da Macerata a Loreto per la pace. Il messaggio di Papa Francesco: "Cuori uniti nella preghiera"

"Un po’ manca lo stadio, ma qui è forte più che mai il ricordo di Papa Giovanni Paolo II". Il pensiero del maceratese Andrea Angeli, funzionario dell’Onu, corre indietro nel tempo fermandosi al 1993 quando al centro fiere di Villa Potenza fu accolto il Santo Padre. Lo stadio Helvia Recina è inutilizzabile perché sono iniziati i lavori. Non è mancato il messaggio di Papa Francesco ai fedeli della Macerata-Loreto: il Pontefice ha scritto di augurarsi "che il pellegrinaggio susciti sempre più il desiderio di conoscere Cristo, specialmente attraverso l’incontro cuore a cuore nella preghiera per testimoniarlo all’uomo contemporaneo".

Prima della messa celebrata da Rino Fisichella, delegato del Papa per la preparazione del Giubileo 2025, c’è stata la testimonianza del comasco Luca Trippetti dell’associazione "Frontiere di pace" sulle missioni per portare cibo, vestiti, medicinali e giochi alla popolazione ucraina colpita dalla guerra dopo l’attacco russo. "Sono 27 – ha detto – le missioni finora portate a compimento in Ucraina e ogni volta teniamo a mente quei volti, quegli occhi, quelle storie. Come quella di Raissa che ha visto il genero ucciso davanti ai suoi occhi, o come lo scrittore di libri per bambini torturato, ucciso e gettato nelle fosse comuni". Ed ecco che di fronte a questa testimonianza è più forte che la domanda che la Madonna rivolge all’angelo: "Come è possibile tutto questo?" ed è una domanda che possiamo declinarla in un presente contrassegnato da guerre, soprusi, violenze e che fa sua anche Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. "Come è possibile questo dolore – ha detto nel messaggio video inviato agli organizzatori – e questa chiusura che viene dal cuore, dall’incapacità di riconoscere l’altro, dalla forza delle ideologie. Niente giustifica questo odore di morte così soffocante". E questa domanda "Come è possibile tutto questo?" è la stessa rivolta da molti romagnoli dopo l’alluvione dello scorso anno. "Siamo arrivati sfiduciati, ma partiamo pieni di speranza" ha ricordato Ermanno Calzolaio, presidente del Comitato del pellegrinaggio, le testimonianze di quei pellegrini per sottolineare che durante il cammino succede un qualcosa di unico, di particolare, di straordinario. È un qualcosa che permette di vedere bagliori di speranza tra il buio della guerra. "C’è – sottolinea Pizzaballa - chi si oppone a questo stato delle cose e predica la possibilità di percorrere un’altra via". Calzolaio guarda dall’altare il mare di persone che animano il centro fiere ed esclama: "Non ci aspettavamo così tanta gente". Sono numerose le persone animate dallo spirito di sempre, di mettersi in cammino verso un’unica meta procedendo fianco a fianco, aprendosi all’altro. "Sono arrivati pellegrini – aggiunge – da ogni regione italiana, ma anche da Bucarest, Lisbona e dalla Svizzera". La messa è finita e la gente si mette in cammino in direzione Loreto.