Da Macerata a Loreto Torna il pellegrinaggio, il Papa benedice la fiaccola

di Lorenzo Monachesi

"C’è grande attesa per la Macerata-Loreto che torna senza restrizioni per la pandemia". Ermanno Calzolaio, direttore del pellegrinaggio, parla dell’appuntamento di sabato: allo stadio Helvia Recina si celebrerà alle 20.30 la messa e poi si darà il via al cammino. "È complicato prevedere quante persone ci saranno, consideriamo – aggiunge – che si stanno registrando centinaia di pullman: un paio provenienti dalla Svizzera e tantissimi da più città italiane. Molti arriveranno in auto – in passato abbiamo saputo di presenze da Germania, Spagna e Francia –, c’è poi chi deciderà all’ultimo momento e chi si aggregherà durante il cammino. È un mare di gente: a Loreto, di solito, gli ultimi del pellegrinaggio arrivano alla meta anche dopo un’ora e un quarto rispetto a chi è in testa". È partito il conto alla rovescia per la 45ª edizione. "È un numero significativo. Segna – spiega Calzolaio – il ritorno allo stadio per un’edizione senza restrizioni per la pandemia, l’ultima volta è stata nel 2019". Come sempre la macchina organizzativa è formata da tante persone. "Saranno in 900 a occuparsi dei molteplici aspetti: un lavoro che si poggia sul volontariato". Sarà il cardinale vicario Angelo De Donatis a celebrare la messa allo stadio che sarà preceduta da testimonianze, che proseguiranno anche lungo il cammino. "Sono momenti toccanti. Ricordo quando una persona, fuggita da Kharkiv per la guerra assieme ai disabili assistiti dalla sua associazione ha raccontato il dramma del conflitto". Sabato si metterà in cammino un popolo spinto da un forte desiderio. "Sono tante le ragioni. Il desiderio di ringraziare per qualcosa che si è realizzato, di pregare per chi è colpito dalla malattia o da situazioni di difficoltà. Molti partecipano per vivere un’esperienza che tocca la vita in un momento in cui tutto è frenesia, ansia". Ieri Papa Francesco, prima del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento programmato, ha benedetto in piazza San Pietro la fiaccola della pace, che raggiungerà l’Helvia Recina sabato dopo un percorso di circa 300 Km. Dopo l’udienza generale il Papa ha salutato monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del pellegrinaggio, e con lui i 15 podisti della fiaccola che domani entrerà nelle Marche per raggiungere alle 17 la chiesa di San Venenzo di Camerino. Poi podisti e accompagnatori saranno ospitati dalla comunità istituto Croce Bianca di San Severino. Il giorno dopo i podisti partiranno da San Severino alle 7.30 e toccheranno Treia, Appignano, Montefano, per raggiungere Osimo alle 12. Alle 15 si ripartirà e, attraverso Montefano e Montecassiano, si arriverà all’Helvia Recina per le 19.30-20.