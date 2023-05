Da Magoni a Cammariere Torna il Camerino Festival

di Alessio Botticelli

La 37esima edizione del Camerino Festival è ormai alle porte: tra poco più di 50 giorni, dal 9 luglio al 14 agosto, la città ducale ospiterà un fitto calendario di concerti, tutti alle 21.30, in quattro location altamente suggestive: la Rocca Borgesca, la Rocca d’Ajello, la Basilica di San Venanzio e l’Accademia della Musica di Camerino ABF "Corelli". Il cartellone è ricco, tocca i generi e i registri espressivi più disparati: dal folk alla classica, dal jazz al cantautorato. Quest’anno, inoltre, verranno proposti due ulteriori percorsi: uno è quello di alta formazione dei giovani musicisti, attraverso master e campus formativi a cura dell’Andrea Bocelli Foundation e dell’associazione Adesso Musica, che si concluderanno con l’esibizione degli studenti in alcuni concerti; l’altro, invece, è pensato per gli studenti dell’Università di Camerino e per gli allievi dell’Istituto Musicale Nelio Biondi, e sarà dedicato agli incontri con gli artisti, che avverranno il 19 luglio con il duo Musica Nuda e il 12 agosto con Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini. Veniamo al programma: si partirà domenica 9 luglio alla Rocca d’Ajello con il gruppo irlandese Birkin Tree. Mercoledì 19 luglio, alla Rocca Borgesca, appuntamento con il duo Musica Nuda, alias Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Si prosegue venerdì 21 luglio, sempre alla Rocca Borgesca, con Sergio Cammariere. Venerdì 28 luglio, all’Accademia della Musica, la violinista Francesca Dego e la pianista Francesca Leonardi, entrambe artiste Deutsche Grammophon. Domenica 30 luglio si esibirà nella Basilica di San Venanzio la Cappella Musicale del Duomo di Camerino, diretta dal M° Luciano Feliciani con l’ensemble di archi, pianoforte e percussioni. Il mese di agosto si aprirà lunedì 7 all’Accademia della Musica con il quartetto d’archi Barbican Quartet; sabato 12 agosto, sempre all’Accademia, il clarinettista Gabriele Mirabassi e il fisarmonicista Simone Zanchini. Il Festival si chiuderà lunedì 14 agosto alla Rocca Borgesca con l’Orchestra di Fiati Città di Camerino, diretta dal M° Vincenzo Correnti. "Quando siamo arrivati a Camerino abbiamo avuto la percezione di essere in un luogo con una vocazione internazionale importante – ha dichiarato Laura Biancalani, direttore generale dell’Andrea Bocelli Foundation –: con questo festival offriamo ai ragazzi un’occasione di forte rilancio di questa zona". Per info: 331.2233904 e www.camerinofestival.com.