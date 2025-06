Da Marchesi e Cracco al ristorante tra i cantieri: "Soddisfazione doppia"

"Osteria Ime", nel centro storico di Tolentino, in via San Nicola tra i cantieri del post sisma, entra nella Guida Michelin. "È il riconoscimento del nostro lavoro – commenta con gioia la chef Entiana Osmenzeza –. Anche senza avere la visibilità e le opportunità dei grandi centri, siamo stati notati. Segno che la meritocrazia paga. La soddisfazione è doppia. La Guida Michelin ha un grande seguito da parte dei turisti, quindi essere stati inseriti è prezioso per i mesi estivi per l’entroterra, meno frequentati di solito rispetto alla costa. Permette di farci conoscere su scala nazionale. Ed è anche un modo per promuovere la città. Il messaggio che vogliamo lanciare è che, nonostante tutto, nonostante siamo circondati dai cantieri, uno spiraglio di luce, allegria, futuro e speranza c’è sempre. È quello che dico ogni giorno ai ragazzi che lavorano con me. Non molliamo mai, è questa la nostra forza. E la Guida Michelin ci ha dato fiducia".

Osmenzeza vive a Tolentino dal novembre 2018. Arrivata dall’Albania in Italia a 16 anni, sola e con poca disponibilità economica, ha iniziato fin da subito un percorso nell’ambito della gastronomia, contando sulle sue forze. In poco tempo ha iniziato a collaborare con Gualtiero Marchesi, Fulvio Pierangelini, fino ad arrivare al Noma di Copenaghen (quattro volte miglior ristorante del mondo secondo la classifica The World’s 50 Best Restaurants). Una formazione che include gli chef Vittorio Beltramelli, Alain Ducasse, Ugo Alciati, René Redzepi. Fra le varie esperienze lavorative, la grande ristorazione d’albergo (come Se.Sto on Arno), il ristorante fiorentino Gurdulù, ma anche la tv: ha collaborato con chef Carlo Cracco nella trasmissione Hell’s Kitchen Italia. Nel 2023 ha partecipato a un’esterna di Masterchef all’NH Collection CityLife di Milano, con altri nove chef provenienti da tutto il mondo, per giudicare i piatti dei cuochi amatoriali. Ha aperto "Osteria Ime" ("ime" in albanese significa "mia") il 29 aprile 2023. Ora questa bella novità. "Un locale accogliente e carino – si legge nella Guida Michelin – dove una cuoca albanese di nascita, ma italiana per esperienza e preparazione, propone la sua idea di cucina declinata in diverse formule degustazione, con piatti dai nomi geografici sintetici ma ricchi di buoni ingredienti e colori che si avvicendano con il passare delle stagioni".

l. g.