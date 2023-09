Da Marcorè a Ingrassia, la stagione del Feronia

Pronta la nuova stagione de I Teatri di Sanseverino. Il tema questa volta proposto dal direttore artistico, Francesco Rapaccioni, è quello delle relazioni pericolose. Sei gli spettacoli per la stagione di prosa in abbonamento, grandissimi gli interpreti di testi contemporanei. Il sipario del teatro Feronia si alza giovedì 23 novembre con "Le nostre anime di notte", tratto dal romanzo di Kent Haruf. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale. Si prosegue giovedì 21 dicembre con un classico del teatro contemporaneo: "La strana coppia" di Neil Simon, interpretato da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia accompagnati da un cast di otto attori. Martedì 9 gennaio Arturo Cirillo è interprete e regista del più incredibile testo di Annibale Ruccello: "Ferdinando". Con lui anche il promettente Riccardo Ciccarelli e due celebri attrici napoletane: Sabrina Scuccimarra e Anna Rita Vitolo. Altro testo che incanterà gli spettatori quello in programma per martedì 20 febbraio: si tratta di "Boston Marriage" del pluripremiato scrittore americano David Mamet. La poesia e lo sguardo lucido e incantato di Fabrizio De André sono in scena martedì 2 aprile con "La Buona Novella", affidata al talento assoluto di Neri Marcorè, che torna a confrontarsi con il cantautore in un nuovo spettacolo di teatro canzone che fa rivivere sul palcoscenico La buona novella, album pubblicato nel 1970. Con lui, Barbara Casini voce, chitarra e percussioni, Anais Drago violino e voce, Francesco Negri pianoforte, Alessandra Abbondanza voce e fisarmonica; e poi l’attrice Rosanna Naddeo. La stagione in abbonamento si chiude lunedì 22 aprile con "Amanti", scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi e Orsetta De Rossi, in scena con Eleonora Russo e Diego D’Elia. I Teatri propongono anche rassegne collaterali nei tre teatri e non solo. Per "Altre culture" i primi viaggi virtuali al teatro Italia saranno in Colombia (8 ottobre alle 17), Algeria (26 novembre alle 17), Australia (7 gennaio alle 17) e Portogallo (25 febbraio alle 17), mentre i primi appuntamenti con gli "Incontri con l’Autore" coinvolgeranno scrittori di rilevanza nazionale come Mirko Zilahy il 12 novembre, Antonella Agnoli il 15 novembre, Cesare Catà il primo dicembre, Massimo Lanzavecchia impegnato in un appuntamento dedicato ai 200 anni dalla redazione del progetto del teatro Feronia (15 ottobre alle 17). Imperdibili gli appuntamenti con il Circo El Grito, e gli appuntamenti di prosa fuori abbonamento: il Gruppo teatrale L’Alternativa ripropone "Le care amiche", il Gruppo Teatro in Bilico presenta il nuovo "L’inquilino del piano di sopra" con testo e regia di Giulia Giontella, mentre la giovane Compagnia Amaranto si esibisce con "Ma che problemi hai?" di Valentina Capecci e la regia di Simone Riccioni.