Da Maria De Filippi al Val di Chienti Angelina Mango oggi a Piediripa

Protagonista dell’ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi", Angelina Mango sarà ospite oggi alle 17.30 del centro commerciale Val di Chienti per incontrare i fan e firmare le copie del suo nuovo album "Voglia di vivere". Dopo aver vinto il talent show nella categoria canto, il premio della critica e quello assegnato dalle radio, la cantante (figlia dell’artista Pino Mango e dell’ex voce dei Matia Bazar, Laura Valente) inizia la scalata verso il successo lanciando il suo primo EP con un Instore Tour in giro per l’Italia. Un album le cui tracce affrontano svariati argomenti, dalla Generazione Z all’amore, un inno alla libertà e alla spensieratezza con importanti collaborazioni anche di altri artisti. Info sul sito centrovaldichienti.it e sui profili social del centro.