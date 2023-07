Da martedì sosta col disco orario a Corridonia: incontro chiesto

Partirà martedì il nuovo sistema di regolazione della sosta, ovvero tramite l’esposizione del disco orario che interesserà diverse zone di Corridonia. Una misura che sarà avvivata in via sperimentale ed è mirata ad avere una maggiore possibilità di sostare nei pressi delle attività commerciali, anche all’interno del centro storico (dove il disco orario sarà solo dalle 8 alle 12 con sosta di 90 minuti). Da evidenziare infatti che la metà dei posti auto di piazza Filippo Corridoni rimarranno liberi. Inoltre tale iniziativa non sarà applicata nel piazzale delle Poste in quanto gli uffici saranno a breve interessati da dei lavori di restyling. "Questa sperimentazione sarà monitorata giorno per giorno – ha spiegato il vicensindaco Nelia Calvigioni –. Chiaramente, se si verificheranno dei disagi ci impegneremo ad andare incontro alle esigenze di tutti. Lo scopo di tale iniziativa è quello di cercare di portare più vita in città e soprattutto per favorire l’afflusso nelle attività commerciali non solo del centro storico, ma senza penalizzare i residenti. Sta di fatto e ne siamo consapevoli che chi potrebbe riscontrare dei problemi saranno coloro che lavorano del mondo della scuola o i dipendenti degli uffici comunali mentre per i medici che hanno un ambulatorio in centro abbiamo previsto dei premessi dedicati". Sempre sul tema parcheggi, alcuni abitanti del centro cittadino stanno organizzando, anche via social, una riunione per domani sera (alle 21) in piazza Filippo Corridoni per confrontarsi e dibattere sulla questione.

Diego Pierluigi