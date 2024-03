Da Mennea a Tomba, Rocchetti racconta la sua vita

"Babbo, cosa c’è al di là del mare?". È da questa domanda, posta a suo padre Vitaliano da un Nazareno Rocchetti bambino, che prende le mosse l’omonimo libro (edito da Giaconi Editore) che verrà presentato oggi alle 18 alla Piccola Libreria delle Marche, in piazza Leopardi a Recanati. Si tratta di un viaggio tra i ricordi autobiografici dell’autore e la sua immensa potenza immaginifica, che nella sua lunga carriera ha trovato lo sfogo principale nel suo lavoro di massaggiatore, tanto che nel 1966 fa parte dell’organico nella Nazionale Italiana di Atletica Leggera, e nel creare manufatti artistici di grande valore riconosciuto in Italia e all’estero. È con Pietro Mennea nel 1979 a Città del Messico quando batte il record dei 200 metri piani, accompagna Sara Simeoni alle Olimpiadi di Montreal del ’76 e a quelle di Mosca del 1980, è il massaggiatore di Sebastian Coe, atleta inglese più volte record mondiale negli 800 e nei 1500 metri piani, nel 1984 di Gabriella Dorio alle Olimpiadi di Los Angeles, vincitrice dei 1500 metri e di Gelindo Bordin nel 1988 alle Olimpiadi di Seul. Tanti altri atleti sono passati per le sue mani: l’ex sciatore Alberto Tomba, Ulderico Lambertucci, che di corsa raggiunse Pechino partendo da Treia, le campionesse del fioretto marchigiano Giovanna Trillini e Valentina Vezzali. La sua carriera artistica si sviluppa invece a partire dal 1999 dopo l’incontro con il pittore spagnolo José Guevara.

ant. t.