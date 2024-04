Da Mercedes Sosa a Maradona. Simona Molinari a Musicultura

"Il mio amore per Mercedes Sosa è cresciuto nel tempo e ho subito pensato a lei quando lo scrittore Cosimo Damiano Damato mi ha proposto di fare insieme uno spettacolo su Maradona con musiche della sua Argentina". Simona Molinari parla dei suoi progetti e giovedì alle 21 ne darà un assaggio quando sarà ospite al teatro Persiani di Recanati della prima serata in cui nove finalisti di Musicultura si esibiranno nel teatro recanatese. Gli altri nove canteranno il giorno successivo quando sarà ospite Guido Catalano. Molinari ha inciso l’album "Hasta siempre Mercedes" e nel contempo sta proponendo nei teatri lo spettacolo dedicato a Maradona e alla grande cantante argentina.

Molinari, ma quali sono i punti di contatto tra la magnifica cantante e lo straordinario calciatore?

"Ci sono video in cui loro due interagiscono sul palco. Entrambi, nonostante il successo, sono sempre rimasti vicini al popolo, alla gente che li ha resi grandi. Non erano a loro servizio quelle giocate geniali in mezzo al campo o quella potenza vocale, ma è stato il loro modo di sentire che li ha resi iconici e ispiranti".

C’è, a volte, una specie di rispetto di fronte a brani che hanno segnato la storia di un’artista e che hanno accompagnato la vita di tante persone. Qual è stato il suo atteggiamento quando ha deciso di proporre alcuni pezzi portati ovunque dalla cantante argentina?

"Quello di non volere fare una copia del suo modo di cantare, ma renderli personali. Il rispetto nasce dalla consapevolezza di non poter replicare un brano nello stesso suo modo e sentire. C’è la mia interpretazione con il mio vissuto, con il mio gusto".

Dal suo omaggio discografico a Ella Fitzgerald a quello recente su Mercedes Sosa: c’è un filo che unisce queste due grandi voci e artiste?

"C’è ed è raccontare la storia di grandi donne delle quali mi rimane attaccato qualcosa. In Ella c’è quella voglia di realizzarsi attraverso i suoi sogni, di Mercedes racconto il senso che dava alla sua musica, un senso che andava oltre la musica stessa. Ho cantato Fitzgerald lasciandomi andare ai miei sogni e in Sosa ho cercato un senso del mio cantare, di essere uno strumento. Volevo essere veicolo di un qualcosa di più grande quando la musica ha preso piega di intrattenimento e business".

Lei, a un certo momento, come con una finta di Maradona ha spiazzato un po’ tutti quando ha lasciato un genere musicale che le aveva dato successo e notorietà grazie anche a Sanremo. Cosa le ha dato questo percorso di ricerca?

"Non mi sono mai fermata, si è fermata la discografia per una serie di situazioni. Evolvendo come donna sono cambiate le motivazioni che fanno modificare percorso. Ho bisogno di una grande motivazione che va al di là del business, l’ho trovata non in un genere ma in ciò che racconto, è come se il racconto avesse preso il sopravvento. Il disco precedente Petali è meno virtuosistico ed è sul racconto".

È attuale più che mai il brano "Solo le pido a Dios" in un tempo di guerra e di violenza.

"Ogni volta quel brano lo sento fortissimamente così come i brani dello spettacolo, tutti mi fanno entrare in un’altra dimensione, è un qualcosa di catartico".

Cosa ha pensato di fare per l concerto recanatese in occasione di Musicultura?

"Proporrò alcuni estratti dall’ultimo disco, tra cui “Solo le pido a Dios“".