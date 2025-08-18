Da Musicultura a Recanati: "Il viaggio" di Pippo Baudo

"Recanati mi affascina da morire, e penso a Leopardi, poi mi piace Macerata. Alle Marche non manca nulla: ha agricoltura, turismo, industria e cittadini laboriosi". È una dichiarazione d’amore quella fatta nel 2013 alla Bit da Pippo Baudo, che è stato testimonial della Regione alla Borsa internazionale del turismo. In quell’anno ha toccato anche questa regione con il programma "Il viaggio": in provincia è stato a Tolentino dove ha intervistato Saverio Marconi, poi nella città del poeta e allo Sferisterio.

A proposito di Arena, il 18 luglio 2004 ha presentato una serata speciale, poi trasmessa in televisione, in cui si sono ripercorsi 40 anni nel segno della lirica. "Ascolteremo – aveva detto – quei brani che fanno impazzire, passatemi il paragone, sarà un "festivalbar della lirica". Nel 1977 è stato a Passo Treia assieme a Maria Giovanna Elmi per una grande edizione del locale Carnevale. Nel 2013 Renzo Marinelli, sindaco di Castelraimondo, gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

"Ho girato le Marche – aveva detto Baudo – per registrare una puntata de "Il viaggio", ma sarebbero state necessarie molte di più". C’è un legame particolare tra il noto presentatore e Recanati dove è stato con il suo programma. La troupe lo attendeva nella suggestiva piazzuola del Sabato del Villaggio, dove è stato accolto con calore e curiosità dai passanti. Ad attenderlo c’era anche la contessa Olimpia Leopardi, che lo ha invitato nel nobile palazzo di famiglia.

È stato un momento di autentica emozione, che Baudo ha voluto condividere con parole cariche di sentimento: "A Recanati mi commuovo ogni volta che visito Casa Leopardi. Giacomo ce l’ho nel cuore, è il più grande dopo Dante. Vedere scritte le sue liriche con la grafia originale è un’emozione che lascia una traccia profonda e struggente". Nel 2000 è tornato per Musicultura condotta da Paola Maugeri, in quella occasione Baudo era in veste di consulente artistico per la Rai.