Da Nek a Concato e De Martino. Si accende l’estate a Porto Recanati

Musica, cinema, teatro, arte di strada e rassegne letterarie saranno protagoniste, con una programmazione che offrirà appuntamenti quasi quotidiani affinché l’estate non sia solo passeggiate e mare, ma anche un’offerta culturale e di svago che valorizzi la città". Così il sindaco Andrea Michelini ha presentato il cartellone degli spettacoli estivi in programma a Porto Recanati. L’occasione c’è stata ieri in municipio, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il vicesindaco Giuseppe Casali e Raimondo Arcolai, rappresentante di Amat.

Le serata clou saranno all’arena Gigli che ospiterà appuntamenti di rilievo, come Stefano De Martino con lo spettacolo "Meglio Stasera" (17 luglio) e i concerti di Marco Masini (24 luglio), Nek (25 luglio) e Jimmy Sax (31 luglio). A questi si aggiungono Nino D’Angelo (8 agosto), Fabio Concato (20 agosto) e Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club (21 luglio), oltre allo show del comico Andrea Pucci (2 agosto).

Il primo cittadino ha poi sottolineato che saranno previsti tanti appuntamenti gratuiti in diversi luoghi del paese, tra cui Scossicci, il lungomare Lepanto, piazzetta delle Erbe, l’anfiteatro Mondo, largo Porto Giulio, piazza Brancondi e il Borgo Marinaro. "Porto Recanati – ha concluso il sindaco Michelini – si prepara a vivere questa estate con un calendario pensato per offrire a cittadini e turisti momenti di intrattenimento, cultura e grande coinvolgimento".

Come sempre, gli spettacoli all’arena Gigli sono stati organizzati in collaborazione con Amat. "L’arena non è solo un punto di riferimento per la Riviera del Conero, ma per l’intero Centro Italia – ha osservato Arcolai –. Qui troviamo una struttura unica, una programmazione che coniuga quantità e qualità. Un progetto che cresce di anno in anno, diventando un modello per tutto il territorio".

"Il nostro obiettivo – ha aggiunto il vicesindaco Casali – è una proposta turistica ricca, sostenibile e di qualità, che valorizzi tutto il territorio anche fuori stagione". Particolare attenzione è stata riservata alla promozione culturale, con l’apertura costante dell’area archeologica di Potentia e della pinacoteca Moroni. Tra gli appuntamenti tradizionali e imperdibili, i fuochi d’artificio che ci saranno nella serata di Ferragosto a largo Porto Giulio. Intanto, domani si terrà l’Art Festival con lo spettacolo "Gran Cabaret Madera" del Circo Madera.