Da New Orleans al Feronia. Concerto di musica Gospel

Torna domani alle 18 l’appuntamento con la grande musica gospel al Feronia di San Severino. Per proseguire quella che ormai è una tradizione decennale, arrivano gli Spirits of New Orleans Gospel Choir, un’originale e spettacolare formazione composta da dieci fra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana. La corale affonda le sue radici nella più genuina tradizione della musica religiosa dei neri d’America e grazie ad un’intensa capacità vocale ed interpretativa riesce a generare un clima di gioiosa e fraterna unione con tutti i presenti in sala. La dimensione live è infatti la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro fama nel mondo, esibendosi nei più prestigiosi appuntamenti americani: dal New Orleans Jazz & Heritage Festival al Monterey Jazz Festival, dall’American Virgin Island Fest al South California Gospel Event. Sono titolari del "Grand Staff Award", riconoscimento della fondazione "Gospel Music Workshop of America" concesso solamente ai migliori gruppi gospel. Possono vantare anche collaborazioni con molti artisti internazionali di musica pop e soul, tra i quali il rocker Bryan Adams e la soul queen Marva Wright. Dopo il grande successo degli ultimi anni, ottenuto a partire fin dal primo European Christmas Tour del 1999, gli Spirit of New Orleans ritornano rinnovati e a grande richiesta in Italia forti delle loro esperienze sui palchi di mezza Europa (Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Austria) dove sono stati acclamati da pubblico e critica specializzata per le loro prorompenti esibizioni. Info: 339.6733590, Iat Pro Loco 0733.638414, www.sanseverinoblues.com, Facebook/sanseverinoblues.