Da Nino la mostra firmata Pesci e Pettorossi

Nuovo appuntamento con l’arte al Nino Caffè di via Roma. Domani alle 18 verrà inaugurata "L’elemento, la natura, l’uomo", la mostra che nasce dall’incontro tra gli scatti della fotografa Angela Pesci e l’universo spirituale dello yoga narrato da Azzurra Pettorossi. "Nella relazione tra il corpo umano e la natura non possiamo non tener conto dell’importanza degli elementi primordiali come la terra, l’aria, il fuoco e l’acqua che caratterizzano l’esistenza di ogni uomo – spiega il critico Daniele Taddei che ha curato la mostra –. Giocoforza acquistano maggior rilievo i colori che li rappresentano, rispettivamente il verde relativo alla terra, il giallo all’aria, il rosso al fuoco, il blu all’acqua. Analizzando i colori credo sia doveroso sottolineare la loro influenza sull’uomo, sui suoi sentimenti, sui suoi comportamenti, sulle sue passioni, sulle sue tensioni ed ecco allora il verde che ci riporta alla natura, alla meditazione, alla speranza, il giallo ci trasporta nella creatività, nella dinamicità, il rosso testimone del risveglio dell’energia, della passione, infine il blu per la profondità interiore per la sua intimità. Ed allora quale colore sono io? La risposta apparentemente potrebbe risultare facile, ma non è così. Angela ed Azzurra con l’atmosfera magica di questa mostra faranno da guida in questo percorso, aiutandoci a superare le insidie e gli ostacoli che si presentano e regalando momenti di riflessione".