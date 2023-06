Da noi poche notti tropicali: ma sarà vero?

Mauro

Grespini

Ma che strano sogno (…) gente che ballava sopra un’isola (…) l’acqua ribolliva lentamente ad est (…) mentre la tivù diceva, mentre la tivù cantava: Bevila perché è tropicana je. Faceva così un tormentone dell’estate 1983 lanciato dal Gruppo Italiano. A distanza di quarant’anni gli scenari onirici di quel brano sembrano ormai appartenere al clima estivo italiano, che si sta tropicalizzando con caldo intenso e piogge in aumento. Dopo un maggio piovoso, ecco in arrivo un giugno temporalesco che confermerebbe la tendenza. Tutta colpa (si fa per dire!) dell’Anticiclone delle Azzorre che si è diretto verso l’Europa settentrionale lasciando scoperto il Mediterraneo. Pure nel 2021 è stato così, mentre lo scorso anno è accaduto il contrario. Il 2022, infatti, è risultato l’anno più caldo della storia climatica italiana: le precipitazioni sono diminuite del 46% rispetto agli ultimi 30 anni. E le notti tropicali (con più di 20 gradi) sono aumentate del 30-40% rispetto al 2021. Fra siccità e periodi di alta pressione persistente, abbiamo avuto un’estate quasi ininterrotta di circa 5 mesi con un alto numero di giorni caldissimi. Per fortuna Macerata ha registrato solo 15 notti tropicali rispetto alla media di 60-70 delle grandi città di pianura. Tant’è che il nostro capoluogo ha avuto il miglior indice di vivibilità climatica in Italia (dati 2022 de "ilMeteo.it") grazie alla comparazione di molteplici parametri. Stavolta quale estate ci aspetta? Ci toccherà un’altra "tropicana je"? Chissà... Però che brutto un clima così! E purtroppo c’è anche da averne paura.