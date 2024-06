Da oggi cambia ancora la circolazione in piazza Vittorio Veneto

Nuova ordinanza della polizia locale per modificare temporaneamente la circolazione stradale in piazza Vittorio Veneto e permettere così l’ultimazione dei lavori. Da oggi al 26 luglio, dalle 0 alle 24, in piazza Vittorio Veneto scatta il divieto di transito con sbarramento all’intersezione tra corso della Repubblica e via Santa Maria della Porta, eccetto veicoli addetti ai lavori e l’istituzione di un passaggio pedonale per chi proviene da corso della Repubblica con deviazione sotto il loggiato del Palazzo della Provincia.

In via Domenico Ricci ci sarà la revoca dell’istituzione del doppio senso di circolazione e ripristino del senso di marcia antecedente e direzione obbligatoria a destra verso via Crescimbeni per tutte le categorie di veicoli. In corso della Repubblica: istituzione di segnaletica di divieto di transito eccetto veicoli addetti ai lavori, forze dell’ordine mezzi di soccorso e residenti con permesso, uscita consentita per via S. Maria della Porta con istituzione del senso unico alternato a vista per i soli veicoli autorizzati e divieto di sosta con rimozione forzata con orario 0-24h nel tratto finale tra via Santa Maria della Porta e piazza V. Veneto sul lato sinistro (stalli di sosta ciclomotori e motocicli). In via Santa Maria della Porta (tratto compreso tra via Basili e piazza Vittorio Veneto), divieto di transito eccetto residenti del tratto interessato con permesso "zona A", veicoli di pubblica utilità, mezzi addetti ad operazioni di carico e scarico nel tratto interessato, accesso aree private, forze dell’ordine e mezzi di soccorso, del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli in uscita provenienti da corso della Repubblica e istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Basili, valido per i veicoli provenienti da via S. Maria della Porta in senso contrario.