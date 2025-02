Da oggi cambia la viabilità

Partono oggi le nuove disposizioni per il traffico a Castelnuovo di Recanati. L’iniziativa, presentata ai residenti il 31 gennaio in un’assemblea pubblica, punta a migliorare la circolazione e ridurre il traffico nel centro abitato. Le modifiche prevedono l’introduzione di sensi unici e deviazioni. In particolare, la strada comunale Porta d’Osimo sarà percorribile solo in discesa, salvo per i residenti tra via Baldassarri e Fonte Provata, che potranno utilizzarla in entrambi i sensi. Rimane a doppio senso il tratto tra via Baldassarri e Sant’Ubaldo, mentre i veicoli provenienti dalle strade Pellicetto e Porta d’Osimo saranno deviati sulla Fonti di Castelnuovo. Il progetto ha ricevuto il parere positivo del comitato di quartiere di Castelnuovo ed è frutto di un confronto con i cittadini.