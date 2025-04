Da Omero a Verdi, oggi l’appuntamento col musicologo Mioli

Oggi alle 17.30 alla Mozzi Borgetti l’associazione Amici dello Sferisterio ospita il musicologo Piero Mioli (foto). Lo studioso guiderà il pubblico in un percorso dal titolo "Streghe, maghe e sirene. Dall’Ulisse di Omero al Macbeth di Verdi". Al centro dell’incontro ci saranno figure femminili magiche, ambigue e potenti che popolano il mito e il teatro: da Circe e le sirene dell’Odissea alle streghe del Macbeth, in un dialogo tra letteratura antica e moderna, musica e immaginario collettivo. Un viaggio attraverso epica, dramma e melodramma, condotto da una delle voci più autorevoli della musicologia italiana. L’incontro fa parte del ciclo di approfondimenti dedicato alle opere in programma al Mof 2025, con particolare riferimento al Macbeth di Verdi, e si inserisce nel percorso di divulgazione promosso dall’associazione per avvicinare il pubblico alla lirica e alla cultura musicale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Gli incontri proseguiranno con due appuntamenti dedicati al tema melodramma e letteratura, che si svolgeranno entrambi presso l’aula magna del dipartimento di filosofia in via Garibaldi alle 17: i prossimi ospiti degli Amici dello Sferisterio saranno il rettore John McCourt il 28 aprile e la prof Maria Paola Scialdone il 5 maggio.