"Da otto mesi in cerca, è cambiata la mentalità"

Meno contributi da versare, così da permettere al datore di fare più assunzioni, garantire una maggiore turnazione e, di conseguenza, non stressare troppo i dipendenti. È la proposta di Domenico Sileoni, titolare dell’Osteria San Nicola di Tolentino. Da otto mesi cerca una persona per la sala e un’altra per la cucina, ovvero cameriere e aiuto cuoco. Secondo lui con la pandemia c’è stato un cambio di mentalità. E trovare persone che, durante la stagione, siano disposte a lavorare dopocena e nei festivi è complicato. "Sotto Covid, a causa delle restrizioni, è stato indispensabile ridurre al minimo il personale – spiega –. Poi è stato compreso che non vale la pena vivere per lavorare. Semmai si lavora per vivere. Bisogna quindi rendere attrattivo il settore: il lavoratore deve essere pagato in modo idoneo (in base al contratto nazionale) e allo stesso tempo lo Stato dovrebbe andare incontro al datore, considerando che la nostra categoria (commercio) rientra tra i livelli contributivi più alti. Se noi avessimo meno oneri, magari potremmo assumere una persona in più. Questo permetterebbe al dipendente di turno di lavorare in maniera più regolare e meno stressante. Vantaggi da entrambe le parti, insomma. Il sistema di base è da cambiare, bisogna investire nell’alternanza scuola-lavoro e rilanciare il mestiere". Sileoni evidenzia come sia necessario un "migliore funzionamento dei centri per l’impiego". "A Tolentino abbiamo tanti operai impegnati nella ricostruzione – conclude –, che necessitano di mangiare (e dormire). Ho dovuto dire dei no, purtroppo, per carenza di personale".

Lucia Gentili