Da partigiano a sindaco, la parabola di Depangher

A ottanta anni dal 25 aprile del 1945, Raoul e Lorenzo Paciaroni, padre e figlio, storico il primo e giornalista il secondo, hanno concluso un’altra "fatica" letteraria, questa volta con uno studio storico sulla figura di Mario Depangher, comandante partigiano del Battaglione "Mario" e primo sindaco di San Severino dopo la Liberazione. "Mario Depangher e la San Severino liberata" è il titolo del volume, pubblicato per le Edizioni Hexagon.

Raul e Lorenzo Paciaroni, Depangher fu una delle figure centrali della Resistenza partigiana. Chi era davvero?

"Partigiano triestino, combattente antifascista, era figlio di pescatori e pescatore a sua volta. Dopo anni di carcere e confino a Lipari e Ventotene, fu trasferito come internato civile a San Severino, dove dopo l’8 settembre organizzò la "banda Mario", la quale si distinse nella lotta contro i nazifascisti. In seguito fu nominato comandante del I Battaglione "Mario" facente parte della V Brigata "Garibaldi" di Ancona, la più forte e organizzata formazione partigiana delle Marche. Nel periodo in cui fu sindaco, riuscì a evitare che coloro che erano stati i suoi nemici subissero vendette, salvando così molte vite umane. Gli alleati – i polacchi in particolare – mal sopportavano però un comunista come primo cittadino e fecero in modo che fosse arrestato e destituito".

Poi scomparve dalla scena politica. A cosa si deve questo?

"In pochi mesi, Depangher fu schiacciato dal feroce anticomunismo dei polacchi che in città spadroneggiavano; messo da parte dalle forze della reazione fascista che mutarono facciata ma mai la loro anima nera; annientato da una crociata internazionale contro il modello sovietico cui il Pci si ispirava. E pensare che Depangher condusse nove mesi di Resistenza, tenendo unito un gruppo eterogeneo per fede e nazionalità, proprio mettendo al bando la politica tra i suoi uomini. Poi ci sono anche variabili endogene: finita la guerra e tornate le istituzioni democratiche, la Resistenza e la figura di quel primo sindaco erano ritenuti residui ingombranti di un passato scomodo".

Quali sono le fonti che avete consultato?

"Sorprendentemente non esiste un solo studio o un semplice articolo sul periodo della vita di Depangher in cui è stato sindaco, come se con il primo luglio del ’44 (quando la città fu liberata, ndr) fosse scomparso dalla scena di San Severino. Abbiamo fatto quasi completo affidamento ai documenti superstiti, per lo più d’archivio. Relativamente meno battuta, ma con risultati assai significativi, è stata l’indagine su alcune fonti angloamericane fondamentali ai fini di un rinnovamento degli studi sulla Resistenza".

Cosa emerge della San Severino dell’epoca?

"Una situazione densa di argomenti interessanti, tanto per lo scenario socio-economico quanto per quello politico, con osservazioni inedite sul difficile rapporto con gli Alleati, sullo stato delle infrastrutture, sugli aspetti sanitari e demografici, sul ruolo di donne e clero nella Liberazione, sugli effetti del disarmo, con qualche momento di rilevanza anche internazionale che ha scritto il nome di San Severino sulla cartina geopolitica di un mondo che da quel momento ha iniziato a correre veloce".