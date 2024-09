Da Pasotti a Capotondi. Politeama, su il sipario

Sta per partire una nuova stagione, l’ottava, del Politeama di Tolentino: 17 appuntamenti tra musica - sia classica che jazz o pop - teatro e danza, da sabato 21 settembre a sabato 10 maggio. "Armonie in scena" è il titolo della stagione 2024-2025, presentata ieri in conferenza dal direttore Massimo Zenobi. Il Politeama è gestito dalla Fondazione Franco Moschini, quindi a dare il la è stata Melania Moschini, in rappresentanza del padre: "Papà ha la cultura nel cuore. Io stesso cerco di trasferire questo messaggio nel quotidiano". Sono intervenuti anche il sindaco Mauro Sclavi, Cinzia Pennesi, consulente artistica dei concerti del Master Piano Festival, il presidente di Tolentino Jazz Giorgio Cacchiarelli, Sofia Vitali per Altra Scena, il presidente di Bcc Recanati e Colmurano Franco Bertini e il presidente del Gruppo medico Fisiomed Enrico Falistocco (queste ultime due realtà insieme a Simonelli Group ed Estra Prometeo sono i partner). Tra i nomi di quest’anno, Stefano Fresi, Cristiana Capotondi, Giorgio Pasotti, Sergio Assisi, Mariella Nava e Daniela Poggi. Si parte sabato prossimo, 21 settembre, con un concerto degli allievi del Conservatorio di Musica Pergolesi di Fermo. Il Master Piano Festival proseguirà con il Morgen Piano Trio il primo dicembre dicembre, Dina Ivanova il 9 marzo, William Greco il 6 aprile. Il 3 novembre al pianoforte ci sarà un giovanissimo talento di soli 7 anni: Alberto Cartuccia Cingolani. "La storia si ripete – ha detto Zenobi –. Anche il pianista Gino Brandi suonò per la prima volta al Politeama a soli 7 anni". La rassegna jazz, ideata in collaborazione con l’associazione Tolentino Jazz, inizierà il 5 ottobre con Rossana Casale accompagnata da un quintetto di grandi musicisti. La stagione proseguirà con alcuni nomi di rilievo internazionale: il Benito Gonzales trio il 9 novembre con Roberto Gatti e Massimo Morganti; Ginger Brew insieme al Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble il 26 dicembre per il concerto di Santo Stefano e Patty Lomuscio Quartet il primo febbraio. La sezione dedicata al Teatro vedrà Mariella Nava e Daniela Poggi il 20 ottobre in "Figlio, non sei più Giglio", uno spettacolo di teatro e musica che racconta la madre di un figlio accusato di femminicidio; Stefano Fresi il 17 novembre in "Dioggene", Cristiana Capotondi il 19 gennaio in "La vittoria è la balia dei vinti", Giorgio Pasotti il 16 febbraio in "Io, Shakespeare e Pirandello", Sergio Assisi l’8 dicembre "Mi dimetto da uomo", e Marco Falaguasta il 10 maggio in "Non ci facciamo riconoscere". Infine la danza, sempre più presente nel territorio grazie al Liceo Coreutico e alle tante scuole: due appuntamenti con la giovane compagnia AltraScena (11 ottobre) e il Romae Capital Ballet (22 marzo) coreografato da Alfonso Paganini, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma. Proseguiranno i progetti dedicati all’inclusività e ai giovani: Politeama conferma la Friend Card Studenti con una somma già disponibile per acquistare biglietti a prezzo super scontato. Prosegue anche il progetto "Tutti insieme a teatro" che dà la possibilità alle associazioni di famiglie con figli diversamente abili, di poter assistere gratuitamente agli spettacoli. Del progetto inclusività fa parte anche il corso di teatro TuttInScena, grazie al contributo di Simonelli Group.