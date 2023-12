Da passeggiare ad associazione. L’idea della Belletti per il sociale

Diventa associazione ‘Civitanova Cammina’. Da gruppo di amici che si ritrova per ‘arare’ in lungo e largo a squadra che oggi conta più di 50 adesioni e pronta a misurarsi nel campo del sociale. Presidente e fondatrice è Roberta Belletti, assessore all’Urbanistica, vice presidente Cosimo Crescente, tesoriere Romolo Testasecca. Nel direttivo anche tre consigliere: Claudia Violini, Linda Tranquilli e Maila Sbrascini.

"Questa iniziativa – specifica con entusiasmo la Belletti – non ha nulla a che vedere con il mio ruolo amministrativo. Oggi, a distanza di qualche mese, siamo diventati un gruppo bellissimo che tre volte a settimana si ritrova per stare insieme, camminare e coltivare nuove amicizie". Il gruppo è aperto a chi ha voglia di camminare, e non solo. È nata infatti l’idea di dar vita all’associazione. "Vogliamo renderci utili per la città – dice Belletti – e ringrazio tutti per essersi messi a disposizione".

A pochi giorni dalla trasformazione in associazione Civitanova Cammina è pronta per la prima uscita ufficiale e durante le feste natalizie verrà allestito in corso Umberto I il ‘Gazebo della solidarietà’ dove sarà possibile acquistare oggettistica artigianale.

Il ricavato degli acquisti da parte dei cittadini sarà devoluto in beneficenza all’associazione Aisla Marche che si prende cura dei malati di Sla. L’appuntamento con il Gazebo è per tutti i sabati e le domeniche, a partire da domani e fino al 17 dicembre, dalle 10 alle 17, davanti al negozio Intimissimi.