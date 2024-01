Da piazza della Libertà a Piediripa grande festa con le Befane e i Magi

Le lunghe settimane di festeggiamenti natalizi si chiudono oggi con il tradizionale arrivo della Befana che porterà tanti doni ai bambini e ai grandi la consapevolezza che è ora di rimettere a posto alberi e presepi perché, da lunedì, si riparte con la solita routine e riapriranno le scuole. Protagoniste saranno anche quest’anno le Pro loco, vere animatrici della festa della Befana. A Piediripa si comincia al termine della messa delle 11 con l’arrivo dei Re Magi, cerimonia a cui sarà presente anche il sindaco Sandro Parcaroli. Alle 12 ci si sposta nella piazzetta antistante la chiesa per la consegna della calza della Befana a oltre 200 bambini della frazione. Un appuntamento immancabile che la Pro Loco di Piediripa organizza ormai da 20 anni e che riscuote sempre un grande successo. In piazza della Libertà, invece, il pomeriggio sarà animato dalla Pro loco di Villa Potenza con la suggestiva discesa dalla torre civica. Ad aprire le danze, a partire dalle 16, l’arrivo in piazza delle Befane a cavallo e, a seguire, alle 17, l’elezione di Miss Befana, il concorso organizzato dalla Pro loco di Villa Potenza e giunto alla sua quindicesima edizione, che proclama, grazie alla giuria formata da bambini e bambine, la vecchina più simpatica e originale. Parteciperanno allo spettacolo, con esibizioni a tema, i bambini e le bambine di Oltakademi, scuola di ballo di Olta Shehu. Ospite speciale Nicole Marzaroli, giovanissima e talentuosa cantante che nel 2017 è arrivata seconda allo Zecchino d’oro. Alle 18, infine, è in programma la spettacolare discesa dalla torre civica curata dai vigili del fuoco di Macerata. "L’appuntamento del 6 gennaio è una vera e propria festa di popolo e di piazza, la degna conclusione di oltre 35 giorni di eventi del cartellone natalizio che ha superato ogni nostra aspettativa a livello di pubblico, di presenze, di coinvolgimento, di incoming turistico con positive ricadute economiche", ha spiegato l’assessore Riccardo Sacchi. Per favorire una festa in sicurezza, dalle 15 alle 24, scatta il divieto di sosta in tutta piazza della Libertà, anche negli stalli riservati ai disabili.